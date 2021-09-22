На Иссык-Куле лже-сотрудник ГКНБ вымогал деньги в аптеке

На Иссык-Куле лже-сотрудник ГКНБ вымогал деньги с аптеки. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

20 сентября в службу криминальной милиции Иссык-Кульского РОВД поступило оперативное сообщение о том, что в одной из аптек города Чолпон-Ата, представляясь оперуполномоченным ГКНБ КР - предъявив удостоверение, некий мужчина под разными предлогами потребовал 5000 сомов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ОВД Иссык-Кульского района и было начато досудебное производство по ст. 359 (Подделка документов) Уголовного кодекса КР.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий, сотрудниками криминальной милиции ОВД Иссык-Кульского района был установлен лже-сотрудник ГКНБ КР. Им оказался 34-летний Д.А. житель Чуйской области. Задержанный Д.А. водворен в ИВС ОВД Иссык-Кульского района.

В ОВД Иссык-Кульского района просят граждан, пострадавших от действий злоумышленника или владеющих какой-либо информацией, сообщить об этом по номерам: 102, 03943 4-39-80, 0709 331 515.