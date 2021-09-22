"Кыргыз темир жолу" и ЖД компания КНР подписали Меморандум о сотрудничестве

Подписан Меморандум о сотрудничестве между ГП "Кыргыз темир жолу" и железнодорожной компанией Китая

Государственное предприятие "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" и ООО "Инженерная корпорация №3 железные дороги Китая" подписали Меморандум о сотрудничестве.

Данный документ подписан в целях выполнения Стратегического плана развития ГП "НК "Кыргыз темир жолу", реализации инфраструктурных проектов строительства железной дороги Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече и электрификации железной дороги Луговая – Балыкчы.

В ближайшее время в Кыргызскую Республику ожидается визит делегации, представляющей данную китайскую компанию, для детального обсуждения практической реализации вышеуказанных проектов.

Отметим, что прорабатывается вопрос строительства завода по производству железобетонных шпал на собственной производственной базе ГП "Кыргыз темир жолу" для снижения зависимости кыргызской железной дороги от услуг сторонних организаций по приобретению шпал на модернизацию верхнего строения пути. Финансирование вопроса строительства завода будет реализовано в рамках сотрудничества с инвесторами, а также за счет собственных средств "КТЖ".

Кроме этого, для повышения безопасности транспортных процессов на кыргызской железной дороге проводятся тендерные процедуры по приобретению 20 км рельс за счет государственных средств ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

Реализация планов приобретения 100 грузовых вагонов позволит обновить парк подвижного состава кыргызской железной дороги и обеспечить рост потребностей хозяйствующих субъектов в грузовых железнодорожных перевозках. При этом 50 грузовых вагонов будут приобретены до конца 2021 года, остальные 50 грузовых вагонов – во втором квартале 2022 года.