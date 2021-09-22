Выборы-2021: О самовыдвижении заявили уже 18 кандидатов-одномандатников

18 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша заявили о самовыдвижении. Именно столько на сегодня поступило заявлений в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов о намерении баллотироваться на выборах 28 ноября по одномандатным округам.

ЦИК напоминает, согласно конституционному Закону "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам начинается со дня официального опубликования списка избирательных округов и заканчивается за 45 календарных дней до дня голосования, т.е. до 18.00 ч. 13 октября 2021 года.

Кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе.

Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу в ЦИК КР документы должны представить не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, т.е. до 18.00 18 октября 2021 года.

Письменное уведомление об участии на выборах депутатов ЖК КР поступило от кандидатов:

Сариева Акылбека Аблабековича (по Нарынскому избирательному округу № 33)

Малиева Арсланбека Касымакуновича (по Жети-Огузскому округу № 34)

Дурсунова Атамша Латифовича (по Ысык-Атинскому округу № 30)

Ибраимова Санжара Кубанычбековича (по Алайскому округу № 12)

Сейтказиева Анаша Токтосуновича (по Чуй-Кеминскому избирательному округу № 31)

Танабаева Нурлана Исамидиновича (по Куршабскому избирательному округу № 10)

Курманова Байыша Жантаевича (по Ыссык-Атинскому округу № 30)

Алтынбекова Айбека (по Базар-Коргонскому округу № 15)

Нурланбекова Актилека Нурланбековича (по Ленинскому округу № 26)

Насирова Абдижалила Жусуповича (по Кадамжайскому округу № 3)

Исаева Каната Кедейкановича (по Чуй-Кеминскому округу № 31)

Тологонова Бакыта Талантовича (по Жети-Огузскому округу № 34)

Алымжанова Айбека Орозбековича (по Кочкорскому округу № 32)

Шаимкулов Манас Каныбековича (по Жалал-Абадскому округу № 14)

Бекмуратова Баймурата Асатовича (по Лейлекскому округу № 1)

Талипова Нурали Орозалиевича (по Кадамжайскому округу № 3)

Усупова Тилека Сабыровича (по Октябрьскому округу №28)

Кебекбаева Сабыралы Тойчуевича (по Сузакскому округу №13).