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Гурас Жапаров: Ситуация вокруг "Кыргызалтына" не катастрофична

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- Айжан Мамбеталиева
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Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов LBMA временно исключила ОАО ""Кыргызалтын" из списка надежных поставщиков. Это значит, что пока наша страна не сможет иметь дел с крупными торговцами драгоценных металлов и будет сложно продавать золото, добытое на "Кумторе".

Свое мнение уже выразил министр экономики и финансов Акылбек Жапаров. По его словам власти страны ожидали такой исход и уже начали искать другие рынки сбыта золота.

В свою очередь, доктор экономических наук Гурас Жапаров считает, что ситуация вокруг "Кыргызалтына" не катастрофична. Есть много других бирж, где можно продавать драгметаллы: шанхайская, гонконгская, московская.

"Есть разные формы золота. К примеру, промышленное золото используется в разных технологиях, начиная от смартфонов и заканчивая крупными оптическими приборами. Спектр применения золота довольно высок, вплоть до медицины", - сказал он.

К слову, наибольшая доля мирового добываемого золота традиционно направляется на производство ювелирных украшений. В среднем на долю ювелирной промышленности приходится от 40 до 60 процентов от глобального потребления драгметалла.

Не смотря на то, что в Кыргызстане имеются все возможности для развития ювелирной отрасли наши ювелиры не имеют возможности покупать золото, добытое у нас в стране. Президент ОО "Союз ювелиров и предпринимателей КР" Сталбек Акматов считает, что настало время пересмотреть правовые акты и законы, позволяющие продвигать продажу золота нашим предпринимателям.

"Надо принимать эти законы. Тогда часть золота будет оставаться внутри страны, а часть можно будет продавать в страны, где развита ювелирная промышленность. Допустим, Китай, Индия, Турция. Проблем нет, они будут покупать", - отметил эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/406776
Теги:
Кумтор, Кыргызалтын
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