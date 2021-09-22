Глава МИД Таджикистана в Нью-Йорке призвал оказать помощь Панджшеру

Министр иностранных дел РТ Сироджиддин Мухриддин, который находится в Нью-Йорке, вчера по приглашению Канцлера Австрии Себастиана Курца принял участие в Диалоге высокого уровня по обеспечению безопасности народа Афганистана. Встреча была организована Постоянным представительством Австрии при ООН, сообщает департамент информации МИД.

В своем выступлении Мухриддин, разъяснив позицию Таджикистана по ситуации в Афганистане, подчеркнул необходимость предоставления скорой гуманитарной помощи народу Афганистана и обеспечения прав женщин и девушек к образованию, а также создания инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических групп, в особенности таджиков, составляющих 46 процентов населения этой страны.

"Министр обратил особое внимание на тяжелое положение населения Панджшера, где талибы занимаются не только правонарушением, но и подвергают мирное население пыткам и истязаниям, - отмечается в сообщении. - В этой связи, он призвал международные организации и влиятельные страны как можно скорее остановить это беззаконие, оказав содействие открытию дорог для предоставления гуманитарной помощи жителям Панджшера и других регионов Афганистана".

В Нью-Йорке Сироджиддин Мухриддин также встретился с Федеральным министром по делам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом и обсудил с ним актуальные вопросы развития двусторонних и многосторонних отношений между Таджикистаном и Австрией.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам безопасности, нынешней ситуации в регионе и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе встречи Сироджиддина Мухриддина с министром иностранных дел Норвеги Ине Мари Эриксен Сюрайде были обсуждены вопросы и пути укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе в области экономики и образования.

Источник: asiaplustj.info