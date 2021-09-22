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В США назвали наказанием "прощальный подарок" Путина для Меркель

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Американский публицист Том Роган заявил, что рекордный рост цен на газ в Европе спровоцировала Москва. Журналист назвал это "прощальным подарком" президента России Владимира Путина для канцлера Германии Ангелы Меркель, передает Washington Examiner.

По словам журналиста, Россия также наказала президента США Джо Байдена за непоследовательную "политику энергетического шантажа" и продемонстрировала миру слабость Вашингтона.

Активную поддержку Меркель сотрудничества во время строительства газопровода "Северный поток-2" Роган охарактеризовал как "слабость, которую ценит Россия".

Ранее канцлер Германии в ходе итоговой пресс-конференции с главой польского правительства Матеушем Моравецким поддержала проект российского газопровода "Северный поток-2". По ее словам, цель Евросюза заключается в том, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа, поступающего из России на Запад. Меркель подчеркнула, что в сотрудничестве с США Германия намерена гарантировать исполнение этой цели до 2024 года.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/406786
Теги:
Владимир Путин, Ангела Меркель
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