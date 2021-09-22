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В Москве подросток зарезал родителей

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На северо-востоке Москвы, на Полярной улице, 16-летний подросток в ночь на среду, 22 сентября, расправился со своей семьей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

16-летний юноша выхватил нож и перерезал горло 55-летней матери. На этом злоумышленник не остановился и нанес пять ударов 49-летнему отцу, который скончался от полученных ранений.

Как стало известно РЕН ТВ, подозреваемый в кровавой расправе до этого проходил принудительное лечение от наркозависимости в психиатрической клинике. Подросток был недоволен, что его отправили лечиться, что и могло привести к конфликту.

Также появилась информация, что раньше семью уличили в неисполнении родительских обязанностей.

Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова заявила, что подозреваемый был доставлен в СК. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

Обстоятельства и причины двойного убийства предстоит установить.


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URL: https://www.vb.kg/406787
Теги:
поножовщина, убийство, Москва
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