В Бишкеке оштрафовали нарушителей правил благоустройства

В Бишкеке за нарушение правил благоустройства несколько компаний и горожан получили штрафы от санитарно-экологической инспекции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

За несоблюдение чистоты и порядка на прилегающей территории оштрафованы на суммы от 3 до 13 тысяч сомов жители улицы Патриса Лумумбы, микрорайона "Улан", компании "Эра Констракшн" и "Бакар Плюс".

За выброс бытового мусора оштрафованы на суммы от 5 тысяч до 17 тысяч сомов: компания "Мирбек Строй", ателье "Елена" и горожанин Мусапырова К.

За выброс строительных отходов получила штраф в 23 тысячи сомов церковь, расположенная на улице Чуйкова № 138.

"Дорогие горожане, предприниматели и организации! Следите за порядком возле домов и офисов, не выбрасывайте и не сжигайте мусор в неустановленных местах, ведь согласно правилам благоустройства столицы мы все обязаны содержать прилегающую территорию в пределах 10 метров в чистоте", - говорится в сообщении мэрии.