НЦПП обеспокоен судебным решением о переводе Курсана Асанова в СИЗО-50

Наццентр Кыргызстана по предупреждению пыток обратился к генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву по поводу судебного решения о переводе экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова в СИЗО-50.

Как отмечается в обращении, сотрудники НЦПП при проведении превентивных посещений мест лишения свободы отмечают тот факт, что осужденные из числа бывших госслужащих, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, в той или иной степени владеющие информацией для служебного пользования или секретными сведениями, содержатся вместе с другими отбывающими наказание.

Так, бывший замглавы МВД генерал-майор милиции Курсан Асанов по постановлению суда будет переведен в учреждение №50 особого режима. Оно предназначено не только для содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении правонарушений, но и для рецидивистов, совершивших особо тяжкие преступления, а также осужденных, переведенных из исправительных колоний за злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания.

"Наццентр по предупреждению пыток выражает обеспокоенность в связи с содержанием Курсана Асанова в этом учреждении, которое может быть для него небезопасным. Важно не допустить возможного жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с ним", - отметили в НЦПП.