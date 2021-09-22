Погода
$ 84.70 - 84.91
€ 99.03 - 100.50

НЦПП обеспокоен судебным решением о переводе Курсана Асанова в СИЗО-50

172  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Наццентр Кыргызстана по предупреждению пыток обратился к генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву по поводу судебного решения о переводе экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова в СИЗО-50.

Как отмечается в обращении, сотрудники НЦПП при проведении превентивных посещений мест лишения свободы отмечают тот факт, что осужденные из числа бывших госслужащих, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, в той или иной степени владеющие информацией для служебного пользования или секретными сведениями, содержатся вместе с другими отбывающими наказание.

Так, бывший замглавы МВД генерал-майор милиции Курсан Асанов по постановлению суда будет переведен в учреждение №50 особого режима. Оно предназначено не только для содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении правонарушений, но и для рецидивистов, совершивших особо тяжкие преступления, а также осужденных, переведенных из исправительных колоний за злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания.

"Наццентр по предупреждению пыток выражает обеспокоенность в связи с содержанием Курсана Асанова в этом учреждении, которое может быть для него небезопасным. Важно не допустить возможного жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с ним", - отметили в НЦПП.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406792
Теги:
Генеральная прокуратура, Курсан Асанов, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  