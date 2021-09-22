Погода
$ 84.70 - 84.91
€ 99.03 - 100.50

В Бишкеке, завтра, 23 сентября пройдет ярмарка образования

48  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

23 сентября, в четверг 2021, в 10:00 состоится выездная информационная ярмарка образования в КНУ имени Жусупа Баласагына при содействии посольства США в Бишкеке, приуроченная к 30-летию установления кыргызско-американских дипломатических отношений.

В рамках ярмарки образования посольство США в Кыргызстане проинформирует студентов о программах обмена, поддерживаемых бюро по вопросам образования и культуры при госдепартаменте США. Эти научно-образовательные программы предоставляют возможность образовательного и культурногообмена широкому кругу студентов, преподавателей, специалистов, ученых и будущих лидеров, как в Америке, так и в Кыргызстане стажироваться, учиться в целях культурно-образовательного повышения и взаимопонимания между народами двух стран.

В ярмарке будут продемонстрированы доступные ресурсы по изучению английского языка (OPEN - Online Professional EnglishNetwork) , по американоведению, а также будет работать научно-техническая лаборатория Maker-Space, в которой могут принять участие все желающие.

Ярмарка будет открыта с 10 до 14 часов.

В рамках данной ярмарки также можно попрактиковать английский язык.Приветствуется исполнение стихов, песен, отрывков из известных произведений американских авторов.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: + 996-702-111-241, 0555-990-747, 0555-488-212, в деканат факультета международных отношений и востоковедения КНУ имени Жусупа Баласагына.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406794
Теги:
вуз, образование, США, КНУ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  