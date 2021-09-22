В Бишкеке, завтра, 23 сентября пройдет ярмарка образования

23 сентября, в четверг 2021, в 10:00 состоится выездная информационная ярмарка образования в КНУ имени Жусупа Баласагына при содействии посольства США в Бишкеке, приуроченная к 30-летию установления кыргызско-американских дипломатических отношений.

В рамках ярмарки образования посольство США в Кыргызстане проинформирует студентов о программах обмена, поддерживаемых бюро по вопросам образования и культуры при госдепартаменте США. Эти научно-образовательные программы предоставляют возможность образовательного и культурногообмена широкому кругу студентов, преподавателей, специалистов, ученых и будущих лидеров, как в Америке, так и в Кыргызстане стажироваться, учиться в целях культурно-образовательного повышения и взаимопонимания между народами двух стран.

В ярмарке будут продемонстрированы доступные ресурсы по изучению английского языка (OPEN - Online Professional EnglishNetwork) , по американоведению, а также будет работать научно-техническая лаборатория Maker-Space, в которой могут принять участие все желающие.

Ярмарка будет открыта с 10 до 14 часов.

В рамках данной ярмарки также можно попрактиковать английский язык.Приветствуется исполнение стихов, песен, отрывков из известных произведений американских авторов.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: + 996-702-111-241, 0555-990-747, 0555-488-212, в деканат факультета международных отношений и востоковедения КНУ имени Жусупа Баласагына.