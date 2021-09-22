Мигранты в РФ получат специальное мобильное приложение

В России готовятся запустить мобильное приложение, которое поможет трудовым мигрантам искать работу и оформлять документы, необходимые для жизни и работы в стране. Этот проект планируется реализовать уже в 2022 году, сообщил в интервью газете "Известия" вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

По его словам, предусматривается с помощью данного ресурса "попробовать отразить и сделать удобным весь клиентский путь, который необходимо пройти иностранцу для переезда и устройства на работу в России". Ведь "переезд в другую страну требует решения гораздо большего количества вопросов, чем просто поиск вакансий или размещение резюме".

Так, через это приложение можно будет узнать о наличии ограничения на въезд в страну, а в случае отсутствия такового - воспользоваться рядом сервисов. "Допустим, - пояснил Оверчук, - человек не знает, есть ли у него ограничения на въезд в Россию. Достаточно будет загрузить приложение и просканировать паспорт, чтобы компетентные службы проверили документ и предоставили ему соответствующую информацию. Если ограничений нет, пользователь приложения может пойти дальше и получать другие сервисы…искать работу, связываться с работодателем ".

Вице-премьер уточнил, что не все сервисы будут связаны с госуслугами: "Скорее всего, это будет цифровое государственно-частное партнерство - частные услуги тоже будут представлены, например покупка медицинской страховки или поиск и аренда жилья".

Также сообщается, что "уже создан прототип и идет работа над необходимыми изменениями в нормативной правовой базе", "какие-то сервисы появятся сразу после запуска, а какими-то приложение будет насыщаться по мере их готовности".