Проект STANISLAVSKY. METHOD стартовал в Бишкеке

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова стартовал совместный проект Россотрудничества и ГИТИСа STANISLAVSKY. METHOD.

В течение трех дней 75 актеров из восьми театров столицы Кыргызстана будут обучаться основам сценического мастерства. Мастер-классы по актерскому мастерству и режиссуре для бишкекских артистов проведет профессор Российской академии театрального искусства ГИТИС, президент ассоциации студенческих театров России, автор более 30 режиссерских работ Михаил Чумаченко.

Открывая проект, руководитель Русского дома в Бишкеке Виктор Нефедов, отметил, что проект STANISLAVSKY. METHOD дает актерам из стран СНГ уникальную возможность узнать секреты актерского ремесла из уст педагогов лучшего театрального вуза России.

В первый день Михаил Чумаченко провел для бишкекских актеров тренинги и мастер-класс по теме "Внимание и восприятие". Первыми впечатлениями от участия в проекте поделились ведущие актеры Русского драмтеатра имени Чингиза Айтматова.