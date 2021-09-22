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Проект STANISLAVSKY. METHOD стартовал в Бишкеке

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- Айжан Мамбеталиева
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В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова стартовал совместный проект Россотрудничества и ГИТИСа STANISLAVSKY. METHOD.

В течение трех дней 75 актеров из восьми театров столицы Кыргызстана будут обучаться основам сценического мастерства. Мастер-классы по актерскому мастерству и режиссуре для бишкекских артистов проведет профессор Российской академии театрального искусства ГИТИС, президент ассоциации студенческих театров России, автор более 30 режиссерских работ Михаил Чумаченко.

Открывая проект, руководитель Русского дома в Бишкеке Виктор Нефедов, отметил, что проект STANISLAVSKY. METHOD дает актерам из стран СНГ уникальную возможность узнать секреты актерского ремесла из уст педагогов лучшего театрального вуза России.

В первый день Михаил Чумаченко провел для бишкекских актеров тренинги и мастер-класс по теме "Внимание и восприятие". Первыми впечатлениями от участия в проекте поделились ведущие актеры Русского драмтеатра имени Чингиза Айтматова.


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URL: https://www.vb.kg/406798
Теги:
театр, Россотрудничество, Бишкек
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