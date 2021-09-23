Бишкеку предрекают крах сферы пассажирских перевозок, если не поднять тариф

Во вторник 28 сентября на очередной сессии городского кенеша будет рассмотрен один из самых обсуждаемых и вместе с тем скандальных вопросов Бишкека – повышение платы за проезд в общественном транспорте. Отдельные народоизбранники заявили, что могут не поддержать предлагаемый мэрией вариант увеличения тарифа. Это вызвало негодование у перевозчиков, которые в настоящий момент оказались в очень сложном положении из-за резкого подорожания ГСМ.

В нынешнем году водители маршрутных такси дважды устраивали забастовки, требуя поднять тариф на проезд. Первая акция прошла в январе, а вторая, самая масштабная за всю историю независимого Кыргызстана, в начале июня. Тогда город почти неделю обходился без частного общественного транспорта.

Не смотря на откровенный саботаж с целью шантажа, сама цель этих действий является логичной и правильной. Предыдущее повышение тарифа было в 2012 году, то есть девять лет назад. За это время существенно повысились цены на дизельное топливо, запасные части и расходные материалы. А потому у водителей не было возможности нормально содержать машины, на состояние которых стали все чаще жаловаться горожане.

Бесконечное оттягивание решения этого вопроса является виной чиновников мэрии, которые либо пытались заработать себе очки на популизме, проявляя псевдозаботу о благосостоянии горожан, либо откровенно трусили принимать столь непопулярные решения. Результатом такого поведения стала упущенная возможность повышать тариф постепенно, по сому в год. Но главное, что из сферы пассажирских перевозок в массовом порядке начали уходить водители. Из-за этого десятки действующих маршрутов сейчас не обслуживаются – нет подвижного состава.

По итогу долгих переговоров с шоферами и руководителями частных транспортных компаний, столичные власти разработали вариант повышения ставки до 15 сомов в маршрутных такси и до 11 в муниципальных автобусах и троллейбусах. Точнее, было предложено три пути развития ситуации. Но остальные два значились исключительно для галочки.

Перевозчики согласились подождать до того момента, как приступит к своим обязанностям новый созыв городского кененша, на рассмотрение которого и будет вынесен этот вопрос. Однако после формирования бишкекского парламента отдельные его члены стали говорить, что могут не поддержать проект повышения оплаты за проезд.

В частности, прозвучали мнения, что 5 сомов – это слишком резкий скачок. Надо делать все поэтапно, по 1-2 сома каждый квартал. Мол, столько лет ждали, еще немного подождут. Предлагалось также вместо 15 сомов остановиться на 13. Отдельные слуги народа и вовсе против любого повышения.

Такие разговоры вызвали возмущение со стороны перевозчиков. Они говорят, что если депутаты начнут снижать предложенные цифры, то водители продолжат уходить из перевозок. И через непродолжительное время город останется без транспорта.

- Когда работала комиссия мэрии, которая подсчитывала размер необходимого тарифа, мы предоставили ей все необходимые цифры, - рассказал руководитель ассоциации "Альянс Бус" Григорий Николаиди. – За основу была взята актуальная на тот момент стоимость солярки на уровне 41 сома. И даже при такой цене расчеты показали, что оплата за проезд должна составлять 21 сом. Но мы понимаем, что это слишком резко и согласились на 15 сомов.

- Сейчас дизельное топливо продается на АЗС уже по 52 сома. И это далеко не предел, так как стоимость этого вида ГСМ сдерживается искусственно. Она в любом случае будет расти. Однако на этом фоне нынешние депутаты вдруг заговорили о том, что и 15 сомов за проезд много, - говорит транспортник.

По его словам, комиссия мэрии и так не проработала один из ключевых вопросов в повышении таксы – вечерний тариф.

- Мы просили, чтобы после 21-00 оплату сделали 20 сомов. Это позволило бы разбавить дневные 15. Тогда разница между реально необходимым повышением и предлагаемым мэрией была бы не так заметна. При этом не пострадали бы такие категории пассажиров, как школьники и пенсионеры. Ведь они ездят только в дневное время. Однако муниципалитет не обратил внимания на этот момент, - объясняет Григорий Николаиди.

В общем, перевозчики надеются, что депутаты все же пойдут им навстречу и поддержат предлагаемый вариант повышения. Иначе утекание кадров из пассажирских перевозок уже не остановится.

кстати

Профильные ассоциации, защищающие права владельцев микроавтобусов, обратились в городскую прокуратуру с жалобой на действия мэрии.

- Как вы знаете, на рынок вышла новая компания, которая закупила автобусы малой вместимости в соседнем Узбекистане. И ей без обязательного проведения конкурса выдали ряд новых маршрутов. Причем эти маршруты разработаны таким образом, что дублируют и наши линии, и муниципальные. На каком основании? Это вопиющее нарушение, а потому мы просим прокуратуру разобраться в этом вопросе, - возмущается глава ассоциации.

- Другое дело, если бы фирме предоставили уже существующие маршруты, которые не обслуживаются из-за нехватки транспорта. Но чиновники специально для нее делают новые, в ущерб интересам своих же муниципальных парков. Это нонсенс, - заключил Григорий Николаиди.