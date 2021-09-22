В Таджикистане построят лагерь для афганских беженцев

При помощи Европейского Союза таджикская сторона построит лагерь для афганских беженцев в местности Хирманджо района Шамсиддин Шохин (бывший Шуроабад). Этот регион вплотную граничит с афганской границей.

Наш источник в администрации района Шамсиддин Шахин сообщил 21 сентября Радио Озоди, что для лагеря, кроме Хирманджо, подобраны еще две местности в этом районе.

"Посол Евросоюза должен посетить эти места, где предполагается построить лагерь для беженцев. После этого уже будет точно определено место для строительства лагеря. Сейчас же определено для показа два-три места" - рассказал источник на условиях анонимности.

Председатель Хатлонской области уже сообщал на своей летней пресс-конференции, что при помощи международных организаций будет построен лагерь для афганских беженцев в Джайхунском районе (бывший Кумсангирский район).

Ранее Евросоюз уже объявлял, что выделит 160 тысяч евро на помощь афганским беженцам, которые находятся в Таджикистане. В заявлении ЕС от 14 сентября говорится, что в Хатлонской области и Горно-Бадахшанской автономной области, граничащих с Афганистаном, нашли убежище до 5000 афганских граждан.

Объявление ЕС о гуманитарной помощи беженцам в Таджикистане прозвучало на фоне заявления министра внутренних дел Рамазона Рахимзода, который на встрече с Мулугетой Зевди, главой Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Таджикистане сказал, что за 20 прошедших лет Таджикистан не получил существенной международной помощи для помощи беженцам из соседней страны.

Сотни и тысячи афганских беженцев бежали в соседние страны, включая Таджикистан, после нападения талибов на север Афганистана. Некоторые из, особенно военнослужащие, были возвращены обратно в Афганистан, некоторая часть содержится в ГБАО и других регионах Таджикистана.

Евросоюз со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) указывает, что "к концу 2021 года в Таджикистане могут быть зарегистрированы до 50 000 беженцев". Протяженность границы между Таджикистаном и Афганистаном составляет 1400 километров.

Источник: rus.ozodi.org