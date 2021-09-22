Cоветника и близкого соратника Зеленского попытались застрелить

Неизвестные совершили покушение на советника президента Украины и его близкого соратника Сергея Шефира. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источник.

По данным инсайдера, нападение в селе Лесники неподалеку от Киева. Чиновника попытались застрелить из боевого оружия, мужчина не пострадал, однако его водитель получил три огнестрельных ранения. "Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии", - рассказал источник.

Отмечается, что полиция уже объявила о начале спецоперации по задержанию стрелка. Президент Владимир Зеленский и его окружение пока никак не отреагировали на случившееся. Мотивы преступника также остаются неясными.

Источник: lenta.ru