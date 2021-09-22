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"Доклад Жапарова на сессии Генассамблеи ООН был емким и прагматичным"

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- Бакыт Басарбек
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Доклад президента Садыра Жапарова на сессии Генассамблеи ООН был емким, детальным и прагматичным. Об этом заявил политолог Марс Сариев.

По его словам, очень важно заявление главы государства о том, что Кыргызстан и далее будет придерживаться демократического пути развития.

"По Афганистану Садыр Жапаров подтвердил, что Кыргызстан придерживается своей ранее объявленной позиции. А именно – мы подписали протокол о беженцах. То есть Кыргызская Республика примет 500 афганских студентов в наши учебные заведения. Кроме этого, мы готовы стать транзитным центром для выводимых из Афганистана структур Организации Объединенных наций и сотрудников ООН. Другими словами, мы готовы предоставить перевалочные точки" - сказал эксперт.

Президент особо отметил, продолжил собеседник редакции, что будет оказана поддержка кыргызам Ваханского коридора и в целом Кыргызстан поддерживает принципы ООН по отношению к Афганистану.

"В целом, выступление главы государства говорит о том, что Кыргызстан остается верным демократическим принципам и неукоснительно соблюдает международное право, права человека и другие принципы ООН. Доклад должен был произвести хорошее впечатление на мировую аудиторию", - отметил Марс Осмонкулович.


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URL: https://www.vb.kg/406808
Теги:
Марс Сариев, Садыр Жапаров, ООН, Кыргызстан
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