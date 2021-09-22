Президент вручил государственные награды отличившимся кыргызстанцам

Сегодня, 22 сентября, состоялась торжественная церемония вручения государственных наград отличившимся кыргызстанцам - представителям различных сфер, отмеченных в честь 30-летия независимости страны.

Президент Садыр Жапаров в своей речи подчеркнул выдающиеся заслуги государственных деятелей Жусупа Абдрахманова и Акматбека Сүйүмбаева по созданию и укреплению государственности страны. Близким Жусупа Абдрахманова и Акматбека Сүйүмбаева вручены высшие степени отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры".

Также глава государства поблагодарил врачей, учителей, тренеров, правозащитников и многих других представителей различных сфер за существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального потенциала страны, большие достижения в профессиональной деятельности, за многолетний плодотворный труд, а также активное участие в разработке конституции.

Отметим, сегодня что во второй половине дня состоится церемония вручения государственных наград деятелям культурной сферы.