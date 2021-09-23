В Бишкеке состоялся конгресс союза пациентских сообществ Кыргызстана

При поддержке фонда "Сорос-Кыргызстан" в Бишкеке состоялся I конгресс союза пациентских сообществ Кыргызстана – "Будущее за профилактикой и приоритетным бюджетом" с участием депутатов Жогорку Кенеша, руководителей министерства здравоохранения и социального развития, министерства экономики и финансов, национальных центров и лечебных учреждений, представителей аппарата омбудсмена, международных и общественных организаций, гражданского сообщества и пациентов.

На встрече пациентского сообщества с представителями власти обсуждалось развитие пациентоориентированного здравоохранения, направленное на защиту прав пациентов, обеспечение качественной медицинской помощью и разработку действенного механизма общественного контроля в сфере здравоохранения. Союз пациентских сообществ намерен выступать площадкой для продвижения данных идей лицам, принимающим решения.

Кстати, союз пациентских сообществ Кыргызстана был создан по инициативе ОФ "Вместе против рака" и объединяет сообщество женщин с онкологическим заболеванием "Курдаш", ОФ "Дети без диабета", сообщество пациентов с сахарным диабетом, ОО "Гемодиализных больных", ОФ "Общество гемофилии", ОФ "Нет гепатиту", ОФ "Надежда на жизнь", а также сообщество пациентов с рассеянным склерозом.

Основной целью Союза является повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам Кыргызстана путем выстраивания взаимодействий с государственными органами. В приоритет своей повестки Союз ставит финансирование системы здравоохранения и профилактические мероприятия.