Мэр Бишкека посмотрел как ремонтируют дороги

В Бишкеке мэр столицы Айбек Джунушалиев совершил рабочий объезд по дорогам, где ведется реконструкция. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Он проинспектировал улицы Шота Руставели, Жукеева-Пудовкина и Матросова.

Улица Шота Руставели будет отремонтирована на отрезке от Ажыбек Баатыра до Гагарина. После реконструкции ширина проезжей части составит 7 метров. Уже сейчас для проезда открыт участок дороги от Ахунбаева до Гагарина.

Улицу Жукеева-Пудовкина отремонтируют от Ахунбаева до Кулатова, ширина проезжей части составит 9 метров.

Улица Матросова реконструируется от улицы Ахунбаева до улицы Горького, протяженностью 1,56 километров. После реконструкции ширина проезжей части от улицы Ахунбаева до улицы Медерова составляет 10 метров, а от улицы Карасаева до улицы М.Горького – 7 метров.

С обеих сторон дорог обустроят тротуары и проложат ирригацию. Их ремонтируют в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети" за счет грантовых средств КНР.

При осмотре градоначальник поручил главам районов на ежедневной основе выезжать на инспекцию ремонтируемых дорог, чтобы успеть завершить все объекты в кратчайшие сроки и не создавать автотранспортный затор.

Так же он посоветовал уделить особое внимание корректировке люков, обустройству ирригации, придорожному озеленению, взять на жесткий контроль качество дорожного полотна и тротуаров, также рассмотреть вопрос подачи поливной воды.

Сообщается, что для слаженной работы городских служб необходимо составить график работ и строго соблюдать его.