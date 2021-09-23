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Кабылбеков: Мне не понятны злорадства тех, кто радуются промахам президента

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- Бакыт Стамов
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Безусловно народ сейчас единодушен с президентом Садыром Жапаровым по вопросу Кумтора. Об этом заявил политолог Мусуркул Кабылбеков.

По его словам, долгие годы месторождение служила интересам кого угодно, но только не народа Кыргызстана.

"Кумтор – это позор и унижение нашего народа. И началось это все с нашей верхушки, когда в акаевские времена они поменяли соглашению, согласно которому рудник давно должен был перейти Кыргызстану", - сказал Кабылбеков.

Также эксперт выразил недоумение тем лицам в стране, которые злорадствуют, если власти допускают промахи в конфликте между правительством КР и Центеррой.

"Я не во всем поддерживаю позицию президента, но в этом вопросе я с ним единодушен. В этой связи мне не понятны злорадства некоторых кыргызстанцев, которые радуются всем промахам главы государства в этом вопросе. Как бы тебе не нравился человек, но если он совершает действия, которые служат интересам страны, стоит его поддержать. Поэтому я убежден, что в этом вопросе мы все должны быть единодушны", - добавил политолог.


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URL: https://www.vb.kg/406822
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