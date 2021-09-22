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Конфликт на границе: трое кыргызстанцев приговорены к тюремным срокам

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Лейлекский районный суд в Баткенской области Кыргызстана 21 сентября вынес приговоры в отношении трех граждан Кыргызстана, которые обвинялись в совершении преступлений во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном весной 2021 года.

Акмалжон Исоев приговорен к 15 годам лишения свободы, еще два жителя - Аюбжон и Амонжон - получили по восемь с половиной лет тюрьмы, сообщила Кыргызская редакция Азаттыка. Родственники подсудимых заявили о намерении обратиться с апелляцией.

Таджикская редакция Азаттыка (Радио Озоди) со ссылкой на родственников обвиняемых сообщала, что кыргызстанцев, в частности, обвиняют в измене родине, незаконном пересечении госграницы и незаконном обороте наркотиков.

Ранее этот же суд приговорил двух граждан Таджикистана - Абдурозика Каххорова и Аскара Юнусова - к пожизненному заключению. Суд признал их виновными в совершении преступлений против мира и мародерстве.

28–30 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел вооруженный конфликт, в результате которого пострадали 154 человека, погибли 36 человек, в том числе двое детей. Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых.

В Баткенской области сгорели или были разрушены 140 домов, школы и погранзаставы, около 58 тысяч человек вынуждены были покинуть места жительства. Таджикистан сообщил о полностью разрушенных 14 домах, полуразрушенных двух домах и одном строении в Согдийской области. Около 15 тысяч граждан были эвакуированы из зоны конфликта.

Обе страны обменялись взаимными обвинениями, надзорные органы Кыргызстана и Таджикистана возбудили уголовные дела по тяжким статьям.

Источник: rus.azattyq.org


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URL: https://www.vb.kg/406825
Теги:
приграничные конфликты, суд, Таджикистан, Кыргызстан
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