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Граждане Туркменистана просят ВОЗ заставить власти признать эпидемию

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- Бакыт Стамов
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Гражданское общество Туркменистана обратилось к Всемирной организации здравоохранения с просьбой заставить власти признать эпидемию COVID-19 в стране.

Авторы письма отмечают, что правительство Туркменистана "до сих пор отрицает наличие COVID-19 в стране и скрывает масштабы заболеваемости и смертности населения". По их данным, больницы в стране переполнены, а у большинства людей нет денег на стационарное лечение.

"Нам известны фамилии десятков человек, которые имели все симптомы COVID-19 и, предположительно, умерли от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Мы уверены, что умерших от COVID-19 намного больше, однако причину смерти от коронавируса не удается подтвердить, так как родственники и медицинские работники боятся делиться информацией", - говорится в обращении к ВОЗ.

Авторы письма убеждены, что "отрицание властями Туркменистана пандемии COVID-19, запрет на свободу распространения и получения информации, практикуемый в стране, предопределили неосведомленность граждан о грозящей опасности". В связи с этим они просят Всемирную организацию здравоохранения добиться от властей выполнения обещания об экспертизе биологических материалов больных - "как важного шага на пути признания Туркменистаном пандемии COVID-19 на своей территории".

Как сообщают корреспонденты Туркменской редакции Азаттыка (Радио Азатлык), больницы Ашхабада переполнены, многим жителям с симптомами коронавируса отказывают в госпитализации. В распоряжении редакции есть фотографии, на которых можно видеть сотни сидящих и стоящих людей на территории Ниязовской больницы. Также сообщается, что в течение последнего месяца в разных областях страны изолированы целые населенные пункты. В настоящее время в изоляции находится Ниязовский этрап Дашогузского велаята.

21 сентября некоторые СМИ сообщили, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов впал в кому. Однако посольство республики в Москве заявило, что эта информация не соответствует действительности.

Туркменские власти продолжают настаивать на том, что коронавируса в стране нет. В свою очередь, независимые СМИ пишут, что COVID-19 в стране есть давно и от него умерло немало людей.

При этом в Туркменистане действуют строгие ограничения, а людей заставляют носить маски. Власти объясняют это угрозой "вредной пыли" с Аральского моря. Тестирование на коронавирус в Туркменистане есть, но справки с положительными результатами на наличие COVID-19 на руки не выдаются.

Источник: rus.azattyq.org


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URL: https://www.vb.kg/406826
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