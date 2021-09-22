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ЕЭК рассмотрит предложения Казахстана по изменению техрегламента на табак

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Коллегия ЕЭК 21 сентября приняла решение начать работу по рассмотрению изменений в технический регламент на табачную продукцию в ЕАЭС. Речь идет о гармонизации союзного законодательства, устанавливающего необходимые требования в отношении табака для кальяна. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Было установлено, что в настоящее время Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" противоречит требованиям, установленным на наднациональном уровне и обязательным к применению странами Союза.

По результатам работы Департамента функционирования внутреннего рынка, основой которой стали обращения ряда представителей казахстанского бизнеса, зафиксировано несоответствие указанных нормативных актов статьям 52 и 53 Договора о ЕАЭС.

Тем не менее, при обсуждении вопроса была отмечена целесообразность принятия комплексного решения, направленного на актуализацию положений действующего в Евразийском экономическом союзе технического регламента на табачную продукцию, в том числе касающуюся требований к табаку для кальяна. В основу решения был заложен один из основополагающих принципов технического регулирования Союза – защита жизни и здоровья граждан ЕАЭС.

"Евразийская экономическая комиссия в очередной раз продемонстрировала готовность принимать комплексные решения, направленные как на защиту жизни и здоровья граждан Союза, так и соблюдение принципов четырёх свобод", - прокомментировал решение министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.


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URL: https://www.vb.kg/406827
Теги:
Казахстан, регламент, табак, ЕЭК
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