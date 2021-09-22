В Бишкеке водители новых автобусов объявили забастовку (видео)

Сегодня в Бишкеке водители ранее прибывших новых автобусов ISUZU узбекского производства объявили забастовку. Соответствующее видео в редакцию VB.KG прислали очевидцы.

Голос за кадром в видеоролике, который комментирует происходящее, утверждает, что водители недовольны тем, что теперь в каждом автобусе появится кондуктор.

В самой компании ОсОО "Эко Пассажирские перевозки", закупившей данные автобусы, пока не комментируют инцидент с водителями.

Напомним, в 2021 году был проработан вопрос с представителями ООО "Самаркандский автомобильный завод" о поставке экологичных автобусов японской марки ISUZU. 11 мая между Управлением городского транспорта и ОсОО "Эко Пассажирские перевозки" был подписан меморандум о поставке 1 тыс. автобусов на 2021-2023 годы.

22 июня в Бишкеке на линию вышли 50 новых автобусов.