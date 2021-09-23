ГЧП объявляет запуск проекта по современным парковкам

Центр государственно-частного партнерства совместно с мэрией Бишкека объявляет запуск проекта по организации современной системы парковок в столице путем привлечения инвестиций по механизму государственно-частного партнерства.

Данная работа направлена на упорядочение системы паркинга на территории города. Предполагается автоматизировать систему, прежде всего, имеющихся муниципальных парковок и стоянок на улицах города, рынках, парках, в местах скопления людей, а также оснастить современными системами на базе аппаратно-программных комплексов, что минимизирует физическое участие человека в этом процессе.

Основная цель ввода автоматизированных парковок - снизить нагрузку улично-дорожной сети, упорядочить парковку и сделать данные улицы максимально безопасными для движения пешеходов, общественного и личного транспорта.

В случае заинтересованности обращаться: центр ГЧП при министерстве инвестиций: Бишкек, пр. Чуй, 106; 0312664781, e-mail: pppgovkg@gmail.com

Департамент экономики и инвестиций Мэрии города Бишкек, проспект Жибек Жолу 328, теоефон: 0312660866, 0312660927, e-mail: dei@meria.kg