Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 99.03 - 100.50

ГЧП объявляет запуск проекта по современным парковкам

72  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Центр государственно-частного партнерства совместно с мэрией Бишкека объявляет запуск проекта по организации современной системы парковок в столице путем привлечения инвестиций по механизму государственно-частного партнерства.

Данная работа направлена на упорядочение системы паркинга на территории города. Предполагается автоматизировать систему, прежде всего, имеющихся муниципальных парковок и стоянок на улицах города, рынках, парках, в местах скопления людей, а также оснастить современными системами на базе аппаратно-программных комплексов, что минимизирует физическое участие человека в этом процессе.

Основная цель ввода автоматизированных парковок - снизить нагрузку улично-дорожной сети, упорядочить парковку и сделать данные улицы максимально безопасными для движения пешеходов, общественного и личного транспорта.

В случае заинтересованности обращаться: центр ГЧП при министерстве инвестиций: Бишкек, пр. Чуй, 106; 0312664781, e-mail: pppgovkg@gmail.com

Департамент экономики и инвестиций Мэрии города Бишкек, проспект Жибек Жолу 328, теоефон: 0312660866, 0312660927, e-mail: dei@meria.kg


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406829
Теги:
парковка, Бишкек, проект
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  