На Урале раскрыли экстремистскую ячейку, нацеленную на мигрантов

В Екатеринбурге задержана группа выходцев из Центральной Азии. Они, как сообщают российские СМИ со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, поддерживали связи с террористами на Ближнем Востоке и склоняли трудовых мигрантов к террористической деятельности.

"Федеральной службой безопасности в Екатеринбурге пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центральноазиатского региона. Установлено, что члены преступной группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в Российской Федерации", - проинформировали в ЦОС.

Также сообщается, что в ходе обысков изъяты вещественные доказательства, которые "подтверждают их контакты с главарями террористических структур в ближневосточном регионе, а также склонение трудовых мигрантов к осуществлению на территории Российской Федерации преступлений террористического характера".

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. "Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются", - отметили в ЦОС.