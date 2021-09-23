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На Урале раскрыли экстремистскую ячейку, нацеленную на мигрантов

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- Евгений Денисенко
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В Екатеринбурге задержана группа выходцев из Центральной Азии. Они, как сообщают российские СМИ со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, поддерживали связи с террористами на Ближнем Востоке и склоняли трудовых мигрантов к террористической деятельности.

"Федеральной службой безопасности в Екатеринбурге пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центральноазиатского региона. Установлено, что члены преступной группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в Российской Федерации", - проинформировали в ЦОС.

Также сообщается, что в ходе обысков изъяты вещественные доказательства, которые "подтверждают их контакты с главарями террористических структур в ближневосточном регионе, а также склонение трудовых мигрантов к осуществлению на территории Российской Федерации преступлений террористического характера".

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. "Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются", - отметили в ЦОС.


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URL: https://www.vb.kg/406834
Теги:
Россия, Центральная Азия, Кыргызстан, Мигрант
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