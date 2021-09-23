В Бишкеке прошла официальная передача гуманитарного груза из Китая

В Министерстве здравоохранения и социального развития КР прошла официальная передача гуманитарного груза из Китайской Народной Республики, состоящей из средств индивидуальной защиты и пшеницы, которая поступила в Кыргызстан 13 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

В официальном подписании акта приема-передачи гуманитарного груза приняли участие министр здравсоцразвития Алымкадыр Бейшеналиев, посол КНР в КР Ду Дэвень и статс-секретарь министерства чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов.

Напомним, что груз был передан Синьцзян-уйгурским автономным районом Китайской Народной Республики в целях оказания помощи дружественному кыргызскому народу в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в рамках кыргызско-китайских отношений стратегического партнерства, а также по случаю празднования 30-летия независимости Кыргызской Республики.

Гуманитарная помощь включает в себя 3 миллиона медицинских масок, 100 тысяч штук медицинских масок N95, 20 тысяч комплектов защитных костюмов и 1,5 тысячи тонн пшеницы.

Бейшеналиев выразил благодарность от имени правительства КР и Министерства здравоохранения и социального развития КР дружественному китайскому народу за оказанную весомую поддержку в борьбе с распространением и последствиями коронавирусной инфекции на территории нашей республики, а также за помощь в обеспечении продовольственной безопасности.

"Я уверен, что переданные средства индивидуальной защиты будут способствовать снижению количества распространения COVID-19 как среди медицинского персонала, так и среди населения, а предоставленные 1,5 тысячи тонн пшеницы будут весомым вкладом в обеспечении продовольственной безопасности", - отметил министр.