Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем государственного языка

В Кыргызстане сегодня, 23 сентября, отмечается День государственного языка. По случаю праздника на официальном сайте президента КР появилось поздравление Садыра Жапарова.

"Кыргызский язык является бесценным духовным богатством нашего народа. На кыргызском языке повествуется величественный, океаноподобный эпос "Манас", не имеющий себе равных в мире. В этой связи вспоминаются следующие слова Чингиза Айтматова: "Для меня кыргызский язык самое святое - это и Родина, и мать-земля, где остались капли моей крови из перерезанной пуповины. На какую бы высоту я бы ни поднимался в этой жизни, я благодарен за это великому духу родного языка…" - говорится в первых строках президентского послания.

Глава государства напомнил, что кыргызский язык является одним из основных символов государственности Кыргызстана и атрибутом идентичности народа. Следовательно, языковая политика является неотъемлемым и приоритетным направлением государственной политики.

Садыр Жапаров отметил, что на протяжении 30 лет независимости страны сделано многое для развития государственного языка, но предстоит сделать еще больше.

"В настоящее время перед нами стоит задача достижения полномасштабного функционирования государственного языка во всех сферах общественной жизни. Это является одной из важных благородных целей, стоящих перед обществом, для достижения которой мы имеем и политическую волю, и одобрение всего народа. Этого требует от нас наша история, наше настоящее и будущее!", - говорится в сообщении.

Президент также коснулся перехода делопроизводства на государственный язык.

"Сегодня нами уделяется особое внимание процессу перехода документооборота на государственный язык в государственных органах. Помимо этого, целый ряд масштабных задач по усовершенствованию функционирования государственного языка находятся на стадии завершения. Поэтому призываю всех граждан нашей страны, чтобы, не ссылаясь на разные якобы неблагоприятные условия и обстоятельства, служить ради процветания государственного языка и всего народа!", - считает президент.

"Как говорил великий писатель Тугельбай Сыдыкбеков: "Хозяин языка-народ", поэтому только благодаря общим усилиям мы сможем достичь полноценного функционирования государственного языка в жизни нашего общества.

Я глубоко убежден, что кыргызский язык - это не только родной язык кыргызского народа, но и духовное воплощение его чести и достоинства! До тех пор, пока будет существовать государственный язык, будет жить и суверенное государство Кыргызстан!", - говорится в заключительной части поздравления.