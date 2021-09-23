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Пелевин издал новый скандальный роман. Получит ли он Нобелевскую премию?

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- Александр Тузов
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Культовый российский писатель Виктор Пелевин последние несколько лет подряд встречает каждую осень новым романом. Как бы случайно напоминает о себе непосредственно перед тем, как шведские академики в первой половине октября оглашают имя ежегодного лауреата Нобелевской премии по литературе.

В нынешнем году Пелевин опубликовал свой уже 18-й по счету роман. Название, как всегда, довольно эпатажное: "Transhumanism Inc.". Это о владеющей миром где-то в ХХIV веке всесильной международной корпорации. Ее название рифмуется с модным современным философским направлением трансгуманизма.

Реальные философы-трансгуманисты мечтали и мечтают о том, как бы человечеству покончить с болезнями, старением и смертью. А придуманная Пелевиным корпорация "Transhumanism Inc." эти мечты в далеком будущем якобы осуществила. Богатеи-мультимиллиардеры всей планеты, а также особо заслуженные индивидуумы получают необычное бессмертие. Мозги счастливчиков после смерти всех этих индивидуумов поступают на вечное хранение в особые стеклянные банки в бункере в пустыне штата Невада.

Причем, главное дело, такие мозги активно участвуют в жизни существующих в телесных оболочках остальных землян. Посредством Интернета, или что там еще пришло (придет) на смену Всемирной паутине в том XXIV веке, банкированные вечные мозги могут "на удаленке" забраться в голову любому человеку. И не только наслаждаться всеми его ощущениями, прежде всего сексуальными: книга Пелевина имеет вынесенное на обложку предупреждение, что она только для читателей старше 16 лет. Чудо-мозги еще и руководят вообще всеми поступками подвластных им землян.

Сатиры в новом пелевинском романе предостаточно. Не всегда, правда, очень остроумной. Типа такой прозрачной и банальной игры слов. Современные олигархи и чиновники-казнокрады СНГ и многих других стран прячут свои неправедно нажитые капиталы в иностранные БАНКИ, то есть в финансовые учреждения. А в антиутопическом пелевинском будущем все такие "высокопоставленные редиски" правдами и в основном неправдами добывают для своих мозгов места в стеклянных БАНОЧКАХ с проводочками, чтобы жить и наслаждаться жизнью вечно.

Героев в новой книге Пелевина множество. Среди эпизодических - и канцлер ставшей в XXIV веке преимущественно исламской объединенной Европы, и некий кыргыз – представитель силовых структур в центре Москвы.

Даже самого себя, переродившегося и возродившегося, Пелевин сатирически и юмористически изобразил в виде единственного в XXIV веке на планете Земля писателя Германа Азизовича Шарабан-Мухлюева. Остальных писателей, инженеров человеческих душ, земляне будто бы повыбрасывали на свалку истории где-то в промежутке между XXI и XXIV столетиями.

Не только с писателями, но и с историками и журналистами дела в ближайшие столетия, согласно Пелевину, окажутся совсем плохи. Как он сам с грустью, но вполне себе афористично формулирует, "история, в конце концов – это просто назначенное людям прошлое. Оно бывает сегодняшнее, бывает вчерашнее, будет и завтрашнее. А жить, как учат нас сетевые гуру, следует исключительно в моменте, и рыпаться из него не надо, потому что он крайне узок, и места на всех может не хватить".

Еще одно смелое сатирическое пелевинское предсказание, в котором вместо фантастического будущего суперправителя Гольденштерна легко угадываются реальные Путин и другие нынешние президенты: "История человечества если и не была теперь частной собственностью фонда Goldenstern All, то очень приблизилась к этому качеству во всех практических смыслах. Но Гольденштерн был нормальным прогрессивным парнем, не дурил, и мировая общественность смотрела на происходящее спокойно. Ведь что такое мировая общественность? Совокупность электрических разрядов в сети. А сеть сами знаете чья".

***

И еще привет из будущего и прошлого. Официально Нобелевский комитет раскрывает имена номинантов на свою премию только 50 лет спустя после номинирования. Но неофициально уже известно, что Пелевин выдвигался на "Нобелевку" начиная с 2011 года. Юбилей: ровно 20 лет минуло!

Однако в 2015-м премию получило русскоязычное творчество белоруски Светланы Алексиевич. А Нобелевский комитет старается проводить мульти-языковую линию в своих наградах. Так что в ближайшее время Пелевин Нобелевку вряд ли получит. А если получит, то когда?

Наш прогноз насчет очень слабо прогнозируемых решений Нобелевского комитета таков. Награждение Пелевина может произойти… осенью 2028 года! Почему так? Главный аргумент: к тому времени Пелевину будет 65 лет, а это и есть средний возраст литературных нобелевских лауреатов.

А если серьезно, то, по мнению букмекеров, шансы Пелевина на получение "Нобелевки", начиная с 2011 года и по сей день, "стабильно высокие".

Однако премию-то не букмекеры, а шведская профессура присуждает. А ей Альфред Нобель завещал отмечать лучшие литпроизведения "идеалистического направления", то есть положительно воспитывающие и умиротворяющие. Под этот канон Пелевин подходит слабо. Зато в последние десятилетия Нобелевскую премию по литературе нередко дают за всевозможные изыски в формотворчестве – здесь у Пелевина шансов гораздо больше.

И вообще решения Нобелевского комитета иногда называют "абсурдными". Это прозвучало насчет этой литпремии, присужденной в 2016-м певцу (!) Бобу Дилану, в 1953-м - политику Уинстону Черчиллю, в 1902-м – историку Теодору Моммзену.

В отличие от них троих Пелевин все-таки высокопрофессиональный писатель. Надо надеяться, что ему повезет больше, чем Льву Толстому, Антону Чехову, Владимиру Набокову и Чингизу Айтматову, которые номинировались, но так и не получили Нобелевскую премию.

Но с точки зрения Нобелевского комитета у Пелевина серьезный недостаток – это слишком большие коммерческие успехи его романов. Таким авторам в "Нобелевке" обычно отказывают, подразумевая: "Жирно будет". Хотя тому же Бобу Дилану коммерческие успехи его дисков не помешали получить Нобелевскую премию с золотой медалью и чеком почти на миллион долларов.

Может, и Пелевину когда-нибудь повезет? Если не в нынешнем, то в каком-нибудь 2028 году?


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URL: https://www.vb.kg/406842
Теги:
книги, литература, премия, Россия, Швеция, Чингиз Айтматов
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