Мэр Бишкека передумал брать новую машину для себя

В Бишкеке мэрия отозвала проект постановления Бишкекского городского кенеша о принятии автомашины в муниципальную собственность. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

"С учетом общественного мнения горожан, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поручил отозвать из БГК проект постановления о принятии в муниципальную собственность автомашины из Фонда по управлению государственным имуществом", - говорится в сообщении мэрии.

Накануне многие горожане возмутились тем, что в то время как в столице назревает транспортный коллапс, мэр выбивает для себя новую машину представительского класса.

Речь идет об автомобиле Toyota Prado 2010 года выпуска для мэра столицы. Ранее на сайте Бишкекского городского кенеша был опубликован проект постановления "О даче согласия на принятие в муниципальную собственность автотранспортного средства", вынесенного на общественное обсуждение.

Пресс-служба мэрии поясняет, что муниципалитет не закупал и не планирует покупку автомобилей. Из-за отсутствия муниципальных автотранспортных средств представительского класса, муниципалитет обратился с письмом в адрес кабинета министров с просьбой рассмотреть возможность предоставления машины. Фонд по управлению государственным имуществом распорядился отдать в мэрию автомобиль находящийся на балансе Министерства транспорта и коммуникаций.

"Кабинет министров КР поменяет старый служебный автомобиль на машину, указанную в проекте постановления. Также отметим, что передача машины никак не повлияет на увеличение расходов городского бюджета" - говорится в сообщении мэрии.

Однако, теперь, в связи с отзывом постановления, сообщается, что автомобиль Toyota Prado 2010 года выпуска будет передан назад Министерству транспорта и дорог в установленном порядке.