В Узбекистане беременная зарезала пытавшегося изнасиловать ее мужчину

В Узбекистане в Кашкадарье беременная зарезала пытавшегося изнасиловать ее мужчину. Теперь ее могут посадить по статье "умышленное убийство", сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По данным областной прокуратуры, инцидент произошел 25 июня в Чиракчинском районе. Беременную женщину пытался изнасиловать ее сосед. Защищаясь, она схватила кухонный нож и ударила его. В результате нападавший скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 (умышленное убийство). В Узбекистане наказание по этой статье – тюремный срок от десяти до пятнадцати лет.

"Я не знаю, почему наши следователи, суды, прокуроры игнорируют наличие статьи 98 Уголовного кодекса (умышленное убийство в состоянии сильного душевного волнения) или статьи 100 (умышленное причинение смерти при превышении пределов необходимой самообороны). Почему люди, которые совершили убийство или тяжкое телесное повреждение, пострадав от противоправных действий, приравниваются к тем, кто караулит жертву с ножом в подворотне? Хотя, на мой взгляд, такие дела вообще нельзя рассматривать как умышленное убийство или умышленное причинение телесного вреда", – отметила руководитель проекта против насилия NeMolchi.uz Ирина Матвиенко.

По ее словам, в этом году к ней обратилась женщина, которая не хотела жить. Сожитель угрожал ей, размахивал руками, она схватила что попало под руку – это оказался нож... Нет, она его не убила, через 3-4 дня он уже вышел из больницы. Но ее осудили на год условно по 104 статье Уголовного кодекса, часть 2, пункт "л". Дали бы больше, но у нее грудной ребенок и сожитель признал, что провоцировал и виноват в трагедии.

В июне дали 4 года условно девушке, которая бросила в бывшего сожителя стакан, через несколько секунд после того, как он душил ее. Наверное, все видели это видео. Девушку осудили за умышленное тяжкое телесное повреждение по статье 104 Уголовного кодекса.

"Могли бы эти женщины обратиться в органы? Конечно. И вот каким, скорее всего, был результат. Обращение от беременной закрыли бы за отсутствием состава преступления. Потому что еще не изнасиловал. А у нас для изнасилования обязательна пенетрация, да еще со следами сопротивления. Если жертва замерла в состоянии шока и не сопротивлялась – это будут рассматривать как добровольный половой акт", – написала Матвиенко.

Сожителя, угрожающего и размахивающего руками, могли бы привлечь за мелкое хулиганство по административному кодексу. Или вообще не привлекать, а ограничиться профилактической беседой и выдачей охранного ордера. Не покалечил же.

Мужчину, душившего девушку, могли максимум привлечь за хулиганство. Возможно, по Уголовному кодексу, если бы экспертиза зафиксировала у девушки телесные повреждения. Интересно, что экспертизу девушке делали, установили лёгкие телесные повреждения. Но дальше этого государство не стало её защищать. Зато успешно осудило.

"Если государственная защита женщин от насилия так слаба, что женщины вынуждены защищать себя сами, почему этих женщин приравнивают к заядлым преступникам? Почему по умолчанию относятся также, как к хладнокровным убийцам, несмотря на соответствующие статьи в законодательстве? Когда я отправляла петицию о защите женщин от домогательств, ее отклонила комиссия при Олий Мажлисе. Во главе комиссии был Ильхом Абдуллаев. Комиссия, состоящая из восьми мужчин, решила, что женщины Узбекистана достаточно защищены действующими законами, поэтому не нужно рассматривать петицию о защите от домогательств", – подчеркнула она.

"Свободу беременной из Кашкадарьи! Она вынуждена была это сделать, потому что государство не защищает женщин от домогательств и слабо защищает от насилия, пока не убьют или не покалечат", – заключила Матвиенко.