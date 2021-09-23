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Сотрудники ГСИН отметили День государственного языка

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудники Центрального аппарата совместно с председателем совета ветеранов Государственной службы исполнения наказаний отметили День государственного языка.

На мероприятии приняли участие начальники главных управлений, управлений отделов и самостоятельных служб ЦА ГСИН, председатель правления общественного фонда развития духовной культуры "Ыйман" Нурждигит Кадырбеков.

Начальник управления по воспитательной работе со специальным контингентом полковник в/с Н.Бердикожоев поздравил всех сотрудников с Днем государственного языка. Наши предки оставили нам невероятно красивый, мелодичный родной язык – сказал он.

Н.Кадырбеков в своем выступлении отметил благодаря родному языку мы можем быть самостоятельным государством.

"Кыргызский язык - основной атрибут, определяющий нашу государственность", - добавил он

По окончании мероприятия, председатель Совета ветеранов ГСИН А.Нишанбаев от имени председателя ГСИН генерал-майора в/с А. Эгембердиева со словами благодарности и наилучшими пожеланиями Н.Кадырбекова наградил медалью "За плодотворное сотрудничество".

Мероприятия приуроченные 32-летию государственного языка проходит во всех подразделения ГСИН.

День государственного языка отмечается в стране ежегодно 23 сентября, в честь принятия в этот день в 1989 году Верховным советом Киргизской ССР закона "О государственном языке Киргизской ССР".


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URL: https://www.vb.kg/406856
Теги:
ГСИН, кыргызский язык
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