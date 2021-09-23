Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 99.03 - 100.50

Председатель Верховного суда поздравила кыргызстанцев с Днем госязыка

374  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель Верховного суда КР Нургуль Бакирова поздравила кыргызстанцев по случаю Дня государственного языка, который отмечается сегодня, 23 сентября. Сообщает пресс-служба Верховного суда.

"Каждый гражданин Кыргызстана, желающий внести свой вклад в процветание нашей страны, должен владеть государственным языком. Уважение к государственному языку, обучение и широкое использование во всех сферах общественной жизни отражают культурный уровень наших граждан", - отметила Нургуль Бакирова

Глава Верховного суда вспомнила слова известного кыргызского писателя Туголбая Сыдыкбекова: "Хозяин языка - народ".

"Судебная власть также уважает родной язык, и когда рассматривается пленум, судьи приводят к присяге, проводятся большие собрания и круглые столы, звучит гимн КР на кыргызском языке. Поэтому наше желание - естественное требование говорить и работать на своем родном языке в нашей стране. Поэтому мы все должны понимать, что, служа нашему родному языку, мы будем честно трудиться для наших людей. Дорогие соотечественники, пусть будет светлым будущее нашего кыргызского языка, создавшего уникальный в мире эпос "Манас"! – отмечается в поздравительном сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406857
Теги:
Верховный суд, кыргызский язык, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  