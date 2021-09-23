Председатель Верховного суда поздравила кыргызстанцев с Днем госязыка

Председатель Верховного суда КР Нургуль Бакирова поздравила кыргызстанцев по случаю Дня государственного языка, который отмечается сегодня, 23 сентября. Сообщает пресс-служба Верховного суда.

"Каждый гражданин Кыргызстана, желающий внести свой вклад в процветание нашей страны, должен владеть государственным языком. Уважение к государственному языку, обучение и широкое использование во всех сферах общественной жизни отражают культурный уровень наших граждан", - отметила Нургуль Бакирова

Глава Верховного суда вспомнила слова известного кыргызского писателя Туголбая Сыдыкбекова: "Хозяин языка - народ".

"Судебная власть также уважает родной язык, и когда рассматривается пленум, судьи приводят к присяге, проводятся большие собрания и круглые столы, звучит гимн КР на кыргызском языке. Поэтому наше желание - естественное требование говорить и работать на своем родном языке в нашей стране. Поэтому мы все должны понимать, что, служа нашему родному языку, мы будем честно трудиться для наших людей. Дорогие соотечественники, пусть будет светлым будущее нашего кыргызского языка, создавшего уникальный в мире эпос "Манас"! – отмечается в поздравительном сообщении.