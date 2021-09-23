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Посольство нашей страны в Узбекистане организовало торжественный прием

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- Айжан Мамбеталиева
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Вчера, 22 сентября, посольством нашей страны в Узбекистане организован торжественный прием по случаю 30-летия независимости Кыргызстана.

В мероприятии приняли участие более двухсот гостей. Главным гостем был министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов. Также присутствовали политический деятель Узбекистана, первый премьер-министр Абдулхашим Муталов, народный артист Фаррух Закиров, дипломатический корпус, видные государственные и общественные деятели, представители деловых кругов Кыргызстана и Узбекистана, средств массовой информации, а также активисты кыргызского культурного центра в Узбекистане. Ведущей мероприятия была актриса Ситора Фармонова.

В начале мероприятия с речью выступил Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Жунусов. В своем выступлении посол отметил стратегический характер двусторонних отношений Кыргызстана и Узбекистана, который отвечает жизненно важным и долгосрочным интересам двух стран. Подчеркнул, что дальнейшее укрепление и углубление взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном является одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана. Он также отметил, что благодаря совместным усилиям и политической воле президентов двух стран итоги политических контактов стран открыли новую страницу в отношениях и послужат укреплению всестороннего и взаимовыгодного стратегического сотрудничества между государствами.

В ходе приема также была организована фотовыставка по случаю 30-летия независимости Кыргызстана, а также презентованы продукция отечественных товаропроизводителей и видеоролики о туристическом потенциале страны.

На вечере с танцевальными номерами выступил народный образцовый ансамбль танца "Жаш кыял".


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URL: https://www.vb.kg/406862
Теги:
День независимости, посольство, Кыргызстан
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