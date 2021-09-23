В Караколе расследуют дело об избиении беременной женщины милиционерами

В Кыргызстане аппарат омбудсмена сообщает, что сотрудники милиции Каракола избили беременную женщину.

Пострадавшая Г.А. обратилась за помощью к уполномоченному представителю акыйкатчы по Иссык-Кульской области с заявлением. Она сообщила, что подверглась нападению и избиению со стороны двух оперуполномоченных сотрудников и одного дознавателя Городского отдела внутренних дел Каракола. В результате насилия у нее, находившейся на момент нападения на пятом месяце беременности, произошел выкидыш.

По словам заявительницы, 5 августа сотрудники ГОВД Каракола схватили ее, стали избивать и душить, а затем вывезли в поле, где продолжили избиение, пиная в живот и угрожая ей убийством.

Заявительница просит аппарат омбудсмена КР оказать содействие в том, чтобы виновные сотрудники милиции получили наказание.

По заявлению представительством акыйкатчы по Иссык-Кульской области было направлено обращение на имя прокурора Иссык-Кульской области. В полученном из прокуратуры ответе сообщается, что по жалобе гражданки Г.А. начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного в ч. 1. ст. 321 УК КР (Превышение власти), расследованием будем заниматься из Управления Государственного Комитета национальной безопасности (УГКНБ) Иссык-Кульской области.

Из УГКНБ также был получен ответ из которого следует, что расследование этого уголовного дела ведется следственным отделом, после чего в отношении обвиняемых сотрудников милиции будет принято соответствующее законное решение, согласно УПК КР.

В секретариате омбудсмен отмечают, что обращение Г.А. будет находиться на контроле у них до логического и справедливого завершения.