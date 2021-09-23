Информационной службе в системе МВД исполнилось 103 года

Руководство ГУВД Чуйской области поздравил сотрудников информационного центра с днем создания службы. На торжественное мероприятие были приглашены сотрудники информационной службы ГУВД и ГРОВД Чуйкой области, а также ветераны ОВД Чуйской области.

Отметим, что информационная служба осуществляет формирование и ведение централизованных учетов, баз данных оперативно-справочной, розыскной, криминалистической, статистической и иной информации, предоставляет гражданам ряд государственных услуг.

Руководство ГУВД Чуйской области в своих поздравлениях в адрес сотрудников отметили, что они успешно справляются с поставленными

задачами, пожелал им крепкого здоровья, успехов на работе, наградили наиболее отличившихся в своей работе сотрудников

информационного центра ОВД Чуйской области ведомственными наградами.