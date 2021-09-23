Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 99.03 - 100.50

Информационной службе в системе МВД исполнилось 103 года

162  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Руководство ГУВД Чуйской области поздравил сотрудников информационного центра с днем создания службы. На торжественное мероприятие были приглашены сотрудники информационной службы ГУВД и ГРОВД Чуйкой области, а также ветераны ОВД Чуйской области.

Отметим, что информационная служба осуществляет формирование и ведение централизованных учетов, баз данных оперативно-справочной, розыскной, криминалистической, статистической и иной информации, предоставляет гражданам ряд государственных услуг.

Руководство ГУВД Чуйской области в своих поздравлениях в адрес сотрудников отметили, что они успешно справляются с поставленными

задачами, пожелал им крепкого здоровья, успехов на работе, наградили наиболее отличившихся в своей работе сотрудников

информационного центра ОВД Чуйской области ведомственными наградами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406865
Теги:
ГУВД, МВД, награда, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  