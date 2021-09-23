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Мэр Бишкеке недоволен работой Бишкекасфалтсервиса

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке мэр Айбек Джунушалиев поручил ускорить процесс ремонта дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Во время визита в "Бишкекасфальтсервис" градоначальник выразил недовольство организацией рабочего процесса этого предприятия.

Айбек Джунушалиев поручил рассмотреть возможность открытия дополнительного производства брусчатки, бордюров, арычных лотков на территории предприятия, необходимого для нужд города. Также сказал о необходимости оптимизации контроля качества и ускорения процессов по ремонту, установке дорожных знаков и нанесению дорожной разметки на городских дорогах.


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URL: https://www.vb.kg/406867
Теги:
Бишкек, ремонт дорог, Айбек Джунушалиев
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