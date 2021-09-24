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Рахматилла Амиров сделал водяную мельницу для полива уличных растений

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- Айжан Мамбеталиева
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Рахматилла Амиров – бишкекчанин, реализатор канцтоваров. Много лет своими силами он украшает наш город, подавая пример остальным горожанам. Рахматилла высаживает растения около своего рабочего места - мужчина продает тетрадки, ручки, альбомы, краски и много разной другой продукции неподалеку от пересечения улиц Боконбаева и Усенбаева.

Аллея вдоль тротуара по улице Усенбаева утопает в ярких и нежных цветах – мирабилис, которые в народе называются ночными красавицами. Кроме них Рахматилла посадил вьюнок и касторовые деревья.

Его уличная оранжерея всегда привлекала внимание прохожих, а с недавних пор привлекает еще и новая установка – водяная мельница, которую Амиров смастерил сам. Соединил металлические лопасти, прикрепил к ним резервуары из пластиковых бутылок. Под напором воды металлические лопасти крутятся и подают воду в желоб, по которому дальше вода поступает к растениям.

"Когда-то в детстве я видел такую водяную мельницу. Когда посадил тут цветы и растения, поливал их из ведер, приходилось носить десятки ведер в день, чтобы полить весь участок. Это очень тяжело. И я решил сделать такую мельницу. Второй раз в жизни держал в руках сварочный аппарат. Получилось, может быть и не идеально, зато очень удобно: конструкция съемная, с ее помощью поливаю растения без труда. В следующем году мельницу усовершенствую", - говорит Рахматилла Амиров.


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URL: https://www.vb.kg/406870
Теги:
Бишкек, полив, инициатива
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