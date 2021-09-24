Полноценной альтернативы улице Горького из Кулатова уже не получится

Жители улицы Кулатова выразили разочарование тем, что проезжая часть получилась очень узкой. Особенно на фоне того, что столичные власти позиционируют магистраль как альтернативу Горького. Когда после завершения всех ремонтных работ сюда хлынет большой поток машин, могут образоваться заторы.

Указанная магистраль ремонтируется в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек", реализуемой китайскими строителями на китайские же деньги. Кулатова реконструируют на участке от Кара-Кульской до Байтик Баатыра. Она довольно сложна в реализации, так как планируется построить новый участок от Фатьянова до бывшей Советской, с пробивкой через территорию профессионального лицея № 5.

На остальном отрезке особых проблем у строителей не возникает, рутинный ремонт. А потому в настоящий момент уже полностью завершили проезжую часть от Фатьянова до Айдаралиева. Но прилегающей инфраструктурой в виде тротуаров и системы ирригации занимались постольку поскольку. Она есть лишь местами. Полноценная работа в этом направлении еще не велась.

Однако настораживает совсем не это, а тот факт, что при значительной ширине улицы, ее сделали узкой. И сейчас, когда движение на ней открыто, это сильно бросается в глаза. Если на каждой стороне дороги припаркованы автомобили, то для проезда остается всего лишь одна полоса.

- Столичные чиновники неоднократно подчеркивали, что Кулатова станет альтернативой перегруженной улице Горького, - пожаловались нашим корреспондентам местные жители. – Но посмотрите, какой ширины проезжая часть. Разве можно представить, что она вместит хотя бы половину того потока машин, который идет по Горького? Это смешно.

- И другое дело, если бы физически не было места. Но с северной стороны дороги осталась незадействованной территория, на которой спокойно разместилась бы еще одна полоса проезжей части. Причем на ней практически нет зеленых насаждений. Ну, разве что кустарник, которым можно и пожертвовать. Причем расширение прошло бы не в ущерб тротуарам и ирригации – для них тоже полно места, - объясняют люди.

Примечательно, что большинство владельцев частных домов не вышли за красную линию, как это массово было на Жукеева-Пудовкина. А потому действительно между дорогой и заборами домовладений сохранилось столько места, что грех было им не воспользоваться. Особенно это сильно заметно с северной стороны. Здесь мало где есть палисадники, а главное, далеко до взрослых деревьев, которые было бы жалко спиливать.

- Мы спрашиваем рабочих, почему так сделали. Но они только разводят руками, говорят, так составлен проект. Его авторами являются местные специалисты, а не китайские подрядчики. Последние просто исполнители, им вообще без разницы. Но наши-то здесь живут и сами знают, насколько тяжелое у нас дорожное движение. А так была возможность расширить дорогу, которой не воспользовались, - негодуют люди.

Основная причина, по которой местные подняли этот вопрос – боязнь пробок, которые могут возникнуть из-за узкой проезжей части. Раньше они спокойно проезжали к своим домам, пусть и по гравийке. А теперь будут толкаться в заторах, так как многие автомобилисты выберут Кулатова вместо Горького и в часы-пик она встанет.

Напомним, в столице реализуется вторая фаза масштабного проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Ее должны выполнить за два года, построив 5 мостов и отремонтировав 60 улиц, протяженностью более 70 километров. Часть дорожных артерий будут расширены, а отдельные их участки построены заново.

Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР. Подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.