Обвиненный в незаконном обогащении Абжалиев вновь баллотируется в ЖК?

Депутат Жогорку Кенеша КР Алиярбек Абжалиев намерен вновь баллотироваться в парламент на предстоящих выборах в ЖК. Об этом редакции VB.KG сообщили источники из близкого окружения нардепа.

По их данным, Абжалиев пока ведет переговоры с политобъединениями.

Напомним, в марте этого года в отношении Алиярбека Абжалиева возбудили уголовное дело. ГКНБ подозревал его в незаконном обогащении, злоупотреблении служебным положением, во вмешательстве в деятельность государственных органов на основании родства с экс-президентом Сооронбаем Жээнбековым.

"Абжалиев лоббировал интересы частных структур в ущерб государственных, работая на государственных должностях, приобрел имущественные активы, несопоставимые с его официальными доходами. В частности – более 20 элитных квартир, жилые дома в ВИП-городках Бишкека, пансионат в Иссык-Кульской области, земельные участки на территории Иссык-Кульской и Чуйской областей, а также недвижимость в Турции и ОАЭ", – говорилось в сообщении ГКНБ.

Кроме этого, по данным следствия, Абжалиевым были инвестированы значительные денежные средства в одну из строительных компаний на строительство многоквартирных домов в г.Бишкек и другие коммерческие объекты, а именно в Каиндский кабельный завод, а также в месторождения каменного угля и золота.

Уже в июле этого года сват экс-президента КР возместил государству 20 млн сомов и вновь принял участие в заседаниях парламента, что возмутило некоторых его коллег.

Так, депутат Ирина Карамушкина выступила с резкой критикой власти.

"Это еще раз доказывает двойные стандарты действующей власти. Алиярбек Абжалиев признал свою вину и заплатил деньги. Например, депутат Марат Аманкулов кроме выплаты денег сдал свой депутатский мандат. Почему сват Жээнбекова вернулся в парламент, а другие сдают мандат? При другом президенте возбудили бы уголовное дело, и раз выплатил денежные средства - сдал бы мандат", - заявила она.