В Бишкеке собирались главы нацбанков стран ЕАЭС. Обсуждали интеграцию

23 сентября в Бишкеке под председательством Национального банка состоялось 22-е заседание Консультационного совета по валютной политике центральных (национальных) банков государств-членов ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В заседании приняли участие руководители центральных (национальных) банков Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Кыргызской Республики, а также Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и финансов КР.

Участники заседания обсудили текущую экономическую ситуацию и ход реализации денежно-кредитной политики в государствах-членах ЕАЭС, проекты соглашений о наднациональном органе по регулированию финансового рынка и о стандартизированной лицензии, а также ряд других актуальных вопросов интеграционного взаимодействия.

СПРАВКА

Консультационный совет по валютной политике является консультативно-совещательным органом центральных (национальных) банков государств-членов Евразийского экономического союза, основными задачами которого являются развитие и углубление сотрудничества между национальными (центральными) банками государств-членов ЕАЭС по вопросам валютной политики.