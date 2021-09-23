Данияр Иманалиев: Экономика Кыргызстана должна оставаться либеральной!

Сегодня в Бишкеке состоялось крайне важное для экономики, да и для жизни республики в общем мероприятие – презентация проекта Программы среднесрочного развития Кыргызской Республики до 2026 года. Документ является выделенным, детализированным документом по первому этапу общей Стратегии развития – 2040.

В рамках круглого стола собравшиеся обсуждали не только указанные в проекте Программы пункты, но и актуальные вопросы и проблемы.

Выступая перед собравшимися представителями бизнес-ассоциаций заместитель Министра экономики и финансов КР Данияр Иманалиев подчеркнул, что экономика Кыргызстана должна оставаться либеральной!

"Но, хочу подчеркнуть, это то, что касается добросовестного бизнеса и открытой деятельности. Государство должно оказывать всяческую поддержку и защиту. Но когда речь идет о теневой деятельности, сокрытии налогов – возникают серьезные вопросы, такая ситуация порождает вызовы и угрозу государству. И если здесь мы не решим, не закроем эти вопросы, ситуация будет оставаться острой", - подчеркнул Иманалиев.

Президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев напомнил, что "пятилетки" - это хорошо забытое старое.

"Конечно же такая стратегия на пять лет нужна. Это уже давно зарекомендовавшая себя практика. Пятилетки всегда работают. Конечно же мы обязательно будем обсуждать проект Программы с банковским сектором, возможно, сделаем предложения и замечания. Сегодня много было сказано о зеленой экономике, о новых технологиях, в т.ч. по безналичным расчетам. Я согласен, что мы должны их внедрять, но, должен отметить, что обязательно в этом направлении нужна поддержка государства. Иначе эти инструменты реализовать не получится", - констатировал Абдраев.

Заместитель бизнес-омбудсмена Сергей Пономарев поблагодарил организаторов мероприятия – Администрацию Президента КР и Министерство экономики и финансов КР за открытое обсуждение.

"Это действительно очень важный документ – перспектива того, как мы будем жить в долгосрочной перспективе. Стратегия сложная, и, тем более, наше участие, дальнейшее совместное обсуждение – хорошая форма коммуникаций, когда между разработчиками и субъектами предпринимательства есть обратная связь. Мы уже договорились с Ассоциациями, что будем встречаться, обсуждать и предлагать свои доработки к Программе. В том числе рекомендации будут касаться по защите бизнеса", - отметил Пономарев.

В целом презентация и обсуждение проекта Программы развития – 2026 прошли в духе конструктивного диалога. Предложения, замечания и вопросы, которые были заявлены представителями бизнес-среды, были сразу взяты "на карандаш" заведующим отделом политики стратегического развития и планирования Администрации Президента КР Аскатом Бековым и Первым заместителем Министра экономики и финансов КР Данияром Иманалиевым.

Это не последняя встреча с представителями бизнеса по проекту Программы развития – впереди еще несколько встреч и обсуждений, по результатам которых в документ будут внесены правки и дополнения.

И вот, какие основные проекты были заявлены в рамках Программы – 2026:

Обеспечение темпа экономического роста в среднем на уровне 5,0 % ежегодно, увеличение ВВП на душу населения до 1 500 долларов США, снижение уровня безработицы до уровня 5,0 %, прямые иностранные инвестиции не менее 15 % к ВВП ежегодно, улучшение рейтинга Кыргызской Республики по ключевым международным индексам не менее чем на 20 позиций, стабилизация долговой нагрузки уровне не более 60 % к ВВП.

Но первоочередные, антикризисные задачи, указанные в Проекте – это предотвращение распространения COVID-19, массовая вакцинация, восстановление экономической активности, обеспечение качества и доступности образования, внедрение процессов антикризисного управления на всех уровнях управления.

Также - формирование среды для развития, где особое внимание уделено проведению глубоких реформ судебной системы, практическому внедрению механизмов государственно-частного предпринимательства, реорганизации управления СЭЗ, снижению количества контактов бизнеса с госорганами, внедрению страховых мер поддержки бизнеса и т.д.

По многим направлениям уже разработаны конкретные проекты, ожидающие запуска. Например, внедрение системы электронного лицензирования, создание государственного Экспортно-импортного Банка, реализация национальной экспортной программы "Сделано в Кыргызстане".

Затронуты в документе и транспортные направления, необходимые для вывода Кыргызстана из транзитного тупика и столь важные для развития экономики и привлечения инвестиций, как реализация строительства железнодорожной магистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан в рамках проекта "Один пояс, один путь", создание транспортно-логистического центра, запуск международного коридора Аксу (КНР) – Барскоон – Балыкчи, с логистическим центром в Балыкчи и прочие.

В рамках одной из самых главных задач Стратегии по борьбе с безработицей предложены проекты по легализации неформальной занятости, улучшению профессионального обучения и переподготовки кадров, запуск специализированных программ подготовки для трудовых мигрантов иностранным языкам и инженерным специальностям.

Особый интерес для представителей бизнеса, конечно же, представляют реформы в системе налогообложения и цифровизации государственных услуг. Один из разделов Стратегии посвящен реформе фискальной системы, полной автоматизации налоговых процедур, совершенствованию акцизного налогообложения и системы возмещения НДС, внедрению программных продуктов для ускорения процессов таможенного оформления (электронная таможня) и т.д.

Горная добыча, развитие туризма, сельское хозяйство и переработка, гидроэнергетика, система государственных финансов и финансовый рынок – детализированные проекты по этим направлениям также представлены в Проекте Стратегии.