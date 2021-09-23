В Кыргызстане проходит ярмарка вакансий и образования взрослых

В Кыргызстане возле кинотеатра "Ала-Тоо" проходит ярмарка вакансий и образования взрослых при финансовой поддержке международной организации DVV International.

Как сказала ее страновой директор Надежда Романенко, раньше проходили отдельно ярмарки вакансий и образования. Теперь мы решили объединить службу занятости, министерства образования и науки, здравоохранения, Ассоциацию образования для взрослых и провести совместную ярмарку. В ней участвуют сорок образовательных учреждений и работодателей, разные предприятия и заводы.

- Мы привезли на ярмарку 3D-принтер и инфракрасную паяльную станцию, - говорит мастер производственного обучения лицея №93 Александр Воробьев. – Хотим показать, как мы работаем тем, кто захочет обучаться в нашем лицее.

По его словам, инфракрасная паяльная станция – это устройство для пайки микросхем в корпусе ВGА. Благодаря станции можно ремонтировать сложные в техническом плане схемы. А с помощью 3D-принтера создают прочные объемные модели из пластика. Оказывают и услуги населению по 3D-печати.

- К нам обращаются люди, которые не могут достать какие-то пластиковые запчасти. Наши инженеры повторяют их на компьютере и воспроизводят их ни 3D-принтере, - поясняет Александр Воробьев. – Мы набираем на бюджетное обучение молодых людей от 17 до 30 лет, которые через год выйдут отличными специалистами, причем с очень востребованной нынче технической специальностью. Желающих много.

Действительно, возле стенда лицея №93 было очень много парней, которые внимательно слушали мастера и рассматривали технику.

Возле стенда лицея №10 тоже хватало народу. Как рассказала старший мастер лицея Райхат Иманалиева, они обучают взрослых поварскому мастерству. Ученики осваивают секреты блюд национальной, европейской и японской кухни. В лицее, кстати, преподает мастер-волонтер из Японии.

"Нашим выпускники не остаются без работы. Они работают и в наших ресторанах и кафе, и в России, и в Италии, - сказала мастер лицея № 10 Райхат Иманалиева.

Что примечательно: на ярмарке было много молодежи и многие определились с выбором профессии.