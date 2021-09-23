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В Бишкеке прошла молодежная конференция российских соотечественников

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- Светлана Лаптева
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На региональной молодежной конференции российских соотечественников стран СНГ, прошедшей в Бишкеке, предложено было организовать молодежную организацию соотечественников.

В этой связи чрезвычайный и полномочный посол РФ в КР Николай Удовиченко, приветствуя участников конференции, заявил, что настало время объединения и групповой работы соотечественников.

"Важно поддерживать соотечественников, которые предпринимают шаги работы в политической, общественной сфере. Важно сотрудничество, разносторонняя работа в местном сообществе в стране проживания", - отметил он.

Заведующий отдела администрации президента КР Кудайберген Базарбаев предложил рассматривать конференцию как еще одну возможность разностороннего сотрудничества с регионами России и странами СНГ.

"Мы хотим призвать российских соотечественников смелее идти в жизнь, взаимодействовать с различными организациями, инициировать совместные интернациональные мероприятия, которые будут способствовать объединению и дружбе наших народов", - сказал он.

Также на мероприятии было зачитано обращение руководителя Россотрудничества Евгения Примакова, который подчеркнул что энергия молодых генерирует массу новых идей, проектов и помогает сохранять русский язык.


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URL: https://www.vb.kg/406882
Теги:
молодежь, Россия, соотечественники, Бишкек, Кыргызстан
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