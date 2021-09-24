В Кыргызстане намерены выявлять коррупцию в местных органах самоуправления

В Кыргызстане секретариат Совета безопасности КР продолжает планомерную работу по выявлению коррупционных рисков в органах местного самоуправления. Об этом сообщается на официальном сайте президента КР.

В настоящее время экспертной группой секретариата Совета безопасности изучается деятельность отдельных структурных подразделений мэрии Оша для определения наиболее уязвимых зон для коррупционных проявлений. По итогам проводимой работы будет разработан План по демонтажу системной коррупции, который будет направлен в мэрию Оша для исполнения.

Ранее аналогичная работа была проведена в отношении деятельности мэрии Бишкека. Уже в ближайшее время, разработанный план по демонтажу системной коррупции в мэрии Бишкека, будет вынесен на рассмотрение рабочей группы секретариата Совета безопасности КР.

Кроме того, в рамках проводимой работы для руководителей органов местного самоуправления Ошской области и Оша был проведен семинар на тему "Повышение потенциала представителей ОМСУ по предотвращению и противодействию коррупции". В этом мероприятии приняли участие акимы, руководство полномочного представительства президента КР в Ошской области и мэрии Оша, которые были обучены методике выявления, оценки и минимизации коррупционных рисков в работе органов местног о самоуправления. Также участники семинара ознакомились с основными направлениями антикоррупционной политики, проводимой со стороны государства.