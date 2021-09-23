КГК: Тенгиз Болтурук не обязан отчитываться перед каждым депутатом

В последнее время в СМИ отдельными политиками, депутатами и "диванными экспертами" в социальных сетях муссируется тема деятельности ЗАО "Кумтор Голд Компани", сообщает КГК.

Информация противоречивая, а порой агрессивная, и это несмотря на то, что пресс-службой компании почти каждый день в СМИ и соцсетях даётся текстовая и видеоинформация о деятельности Кумтора.

"Поэтому складывается устойчивое мнение, что отдельные политики и представители СМИ пытаются таким образом заработать очки и рейтинг на "горячей теме", преподнося общественности откровенно лживую и надуманную дезинформацию", - говорится в сообщении.

Подобная "раскачка" ситуации выгодна как Centerra Gold Inc., так и отдельным заинтересованным лицам, считают в компании.

В случае с депутатами картина совершенно понятна, они готовятся к выборам и делают популистские заявления, чтобы заработать дешёвый авторитет.

В компании напомнили, что Кумтор - это производство, а не политика, и спекулировать на этой теме, не зная специфики - опасно.

В КГК считают, что более эффективно и выгодно, с точки зрения привлечения "голосов", рассказывать об итогах проделанной работы в качестве народного избранника.

"Что касается конструктивных вопросов, мы готовы на них ответить:

Относительно продажи золота Кумтора, то приобретением конечного продукта золотоизвлекательной фабрики - сплава Доре, содержащего золото, серебро, медь и другие примеси, его аффинажем и последующим экспортом золота и серебра, занимается ОАО "Кыргызалтын", как это предусмотрено Договором о продаже золота и серебра, заключенным между "Кумтор Голд Компани", ОАО "Кыргызалтын" и правительством Кыргызской Республики.

Что касается Тенгиза Аяпбергеновича Болтурука, то задачей временного внешнего управляющего в акционерных обществах, осуществляющих деятельность в сфере недропользования, является обеспечение непрерывной производственной, экономической и иной деятельности юридического лица в условиях непринятия уполномоченным органом общества, необходимых мер для устранения нарушения требований по охране недр, экологической и промышленной безопасности, установленных законодательством Кыргызской Республики, создающего непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния работ.

Внешний управляющий назначается распоряжением Председателя кабинета Министров Кыргызской Республики по предложению уполномоченного государственного органа в сфере управления государственным имуществом.

Согласно Порядку назначения временного внешнего управляющего, временный внешний управляющий КГК ежемесячно предоставляет уполномоченному органу в сфере управления государственным имуществом отчет о деятельности общества.

Под уполномоченным органом в данном случае понимается Фонд по управлению госимуществом при Министерстве инвестиций Кыргызской Республики.

Если депутаты желают заслушать отчет временного внешнего управляющего КГК, то они должны согласовать данный вопрос с Кабинетом министров КР, и он им будет предоставлен. ЗАО "Кумтор Голд Компани" не обязано отчитываться перед каждым депутатом в отдельности.

Напоминаем, что "Кумтор Голд Компани" является стратегическим объектом, в отношении которого ведутся судебные тяжбы, поэтому существует закрытая информация, которую, по закону, распространять мы не имеем права.

Вопрос с исключением ОАО "Кыргызалтын" из Good Delivery List носит временный характер. Основная причина временного исключения покрывается гражданско-правовой претензией компании Stone X по покрытию издержек, о чем Stone X дважды заявило в своем обращение о возможном мирном урегулировании спора. Ожидаемые в ближайшее время переговоры позволят ситуацию урегулировать, после чего ОАО "Кыргызалтын" возвратят статус надежного поставщика.

Данное решение (о временном исключении) также НЕ ограничивает право продажи золота со стороны ОАО "Кыргызалтын", не ограничивает суверенные права Кыргызской Республики и также не запрещает любому субъекту покупать золото со вторичных торгов из Кыргызской Республики в рамках других многих международных платформбиржрынков драгоценных металлов (вне Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов).

По остальным рабочим моментам представляем информацию от председателя профсоюза "Кумтор Биримдиги" Рамиса Мамбеталиева, который посетил рудник.

"На "Кумторе" есть народный профсоюз, созданный по инициативе коллектива. С момента основания этого профсоюза прошло 23 года.

В нем около 2000 членов. На протяжении всей своей истории организация неустанно боролась за права работников и даже организовала несколько забастовок. Понимая, что авторитет организации из года в год растет, в 2014-2016 годах прежнее канадское руководство добилось его разделения на 5 отдельных профсоюзов. Последним отделился профсоюз возглавляемый Калысом Рыспаевым, и который сейчас заявляет, что на него оказывается давление и ему запретили посещать рудник.

Я считаю, что правильно ему запретили посещать рудник и все объекты КГК. Потому что во время введения Внешнего управления он был на стороне "Центерры", и пытался агитировать работников Кумтора на незаконные действия, говоря: "Мы собираемся устроить забастовку, готовьтесь". Известно, что он распространял среди рабочих ложную информацию о том, что "всех уволят и снизят зарплату".

Остановка рудника нанесла бы огромный ущерб не только Компании, но и стране в целом. К счастью, почти все сотрудники "Кумтора" отнеслись с пониманием и поддержали введение Внешнего управления и не поддались на его соблазн.

Новое руководство КГК взяло на себя обязательство своевременно выплачивать заработную плату, страховые и социальные выплаты и своевременно выполнять все обязательства. И у нас тоже есть свое обязательство. Помимо защиты прав работников, мы должны предотвращать сбои в работе, не распространять ложную информацию и так далее.

Калыс Рыспаев из соображений личной выгоды и амбиций отказался выполнять это обязательство, и пытался убедить сотрудников выйти на забастовку. В настоящее время права всех сотрудников компании "Кумтор Голд Компани" полностью защищены, и даже созданы лучшие условия труда чем раньше. В настоящее время 4 профсоюза на "Кумторе" объединяются в одно профсоюзное объединение "Кумтор Биримдиги".

В такой исторический момент трудовой коллектив продемонстрировал свое единство с руководством Компании, продолжается работа в духе одной дружной команды. Недавний тимбилдинг на открытом воздухе, инициированный Внешним управляющим Тенгизом Болтуруком, еще больше укрепил единство коллектива. В настоящее время сотрудники "Кумтор Голд Компани" получают заработную плату вовремя, в полном объеме, выплачиваются все социальные пособия, к условиям труда претензий нет".

ЗАО "Кумтор Голд Компани" ещё раз просит не использовать имя Компании в грязных политтехнологиях и напоминает, что в введении Внешнего управления на Руднике была острая необходимость. Вся работа введётся исключительно в интересах Государства и Народа Кыргызстана".

Источник: tazabek.kg