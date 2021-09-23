Сотрудники УВД Ленинского района отметили праздник исполнением стихов

Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека отметили День государственного языка исполнением стихотворений на кыргызском языке. Об этом сообщает пресс-служба районного управления внутренних дел.

По данным пресс-службы, в УВД Ленинского района в честь государственного родного языка были организованы специальные мероприятия.

Начальник УВД полковник милиции Бакытбек Нарчаев поздравил всех соотечественников с сегодняшним великим праздником.

Напомним, 23-сентября день государственного родного языка Кыргызской Республики. В 2021 году исполняется 32 года с того дня, как 23 сентября в 1989 году Верховный совет Киргизской ССР единогласно принял Закон "О государственном языке Киргизской ССР", которым закрепил за кыргызским языком статус государственного языка.

В 2004 году Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики был принят новый закон, согласно которому кыргызский язык был объявлен государственным, а русский-официальным.