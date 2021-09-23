Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 99.03 - 100.50

Сотрудники УВД Ленинского района отметили праздник исполнением стихов

82  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека отметили День государственного языка исполнением стихотворений на кыргызском языке. Об этом сообщает пресс-служба районного управления внутренних дел.

По данным пресс-службы, в УВД Ленинского района в честь государственного родного языка были организованы специальные мероприятия.

Начальник УВД полковник милиции Бакытбек Нарчаев поздравил всех соотечественников с сегодняшним великим праздником.

Напомним, 23-сентября день государственного родного языка Кыргызской Республики. В 2021 году исполняется 32 года с того дня, как 23 сентября в 1989 году Верховный совет Киргизской ССР единогласно принял Закон "О государственном языке Киргизской ССР", которым закрепил за кыргызским языком статус государственного языка.

В 2004 году Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики был принят новый закон, согласно которому кыргызский язык был объявлен государственным, а русский-официальным.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406886
Теги:
кыргызский язык, Ленинский район, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  