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Профессор Фролов увидел в Акылбеке Жапарове своего единомышленника

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- Бакыт Басарбек
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Доктор экономических наук, профессор Владимир Фролов поздравил министра экономики и финансов Акылбеку Жапарову с реализацией проекта "Электронный сом". Ниже приводим текст его обращения:

"Мой роман с золотом длится уже четверть века. Официальное оглашение состоялось лишь в 1998 году. В газете "Экономика и жизнь" была опубликована моя статья "Золотой против зелёного".

Продолжение романа случилось несколькими годами позже - в декабре 2002 года. Я был в ранге гостя Госдепартамента США, имея право встретиться с любым высокопоставленным представителем американского бизнеса. Крайне любопытный разговор о золоте состоялся с первым вице-президентом Citibank. По регламенту я имел право на 45-ти минутную беседу, но длилась она более трёх часов, и всё о золоте. Это был крайне полезный и интересный для меня разговор.

Мы обсуждали, в частности, сколько потребуется золота для обеспечения платежей мировой торговли. Тогда я поправил собеседника, что объема золота понадобится не в размере годового торгового оборота, а с учетом оборачиваемости денежных средств в банковской системе. Проще говоря, в зависимости от того, с какой скоростью крутятся деньги и сколько делают они оборотов за год. Поговорили о мгновенных платежах. В то время это было несбыточной мечтой. Технологии тогда были ещё достаточно архаичные.

Вернулся к теме золота в 2013 году, когда по настоянию дочери, желающей мне долгой и счастливой жизни, окончательно расстался со всеми нервными коммерческими делами и начал писать проект по модернизации платёжной системы мира.

И встретил одну существенную неприятность - проблему Коперника-Грешема: "Плохие деньги скупают хорошие", уже стоявшую на тот момент перед человечеством более 500 лет. Другими словами, вы выносите на рынок валюту, обеспеченную золотом, у вас её всю скупают за обычные деньги, золото заканчивается, и ваша платёжная система тоже "испускает дух". По этой причине в 1971 году печально закончилась история обеспеченного золотом доллара.

Основательно поработав, я нашёл решение этой проблемы. Не буду вдаваться в излишние математические подробности, но нашей командой была построена адекватная математическая модель устойчивой валюты, обеспеченной золотом, доказаны все необходимые теоремы и, в конце концов, получен патент в США. Проблема, стоявшая перед человечеством полтысячи лет, была закрыта.

За 5 лет мы реализовали программную часть финтех-платформы со всеми современными атрибутами: блокчейном, искусственным интеллектом, зарегистрированным американским патентом, открытым прикладным программным интерфейсом (API) и другими новациями. Закачали в платформу громадную базу знаний по работе с драгоценными металлами (слитки, ювелирные украшения, ломбарды и т.д.), полученную на опыте работы нашей совместной компании в Сингапуре.

Золотой сом

Жизнь полна неожиданностей. Хорошие вести и благие инициативы приходят оттуда, откуда этого вовсе не ждёшь.

"В Кыргызстане сегодня готовится к запуску проект "Электронный сом", который будет подкреплён отечественным золотом" - об этом сообщил министр экономики и финансов КР Акылбек Жапаров. Таким образом у нашей команды в единомышленниках появился ещё один большой поклонник золота.

Мы, конечно же, все понимаем, что ареал обитания золотого сома будет ограничен. С ним не пойдёшь в магазин за хлебом и колбасой, не купишь новый автомобиль или квартиру. Предназначение у него другое - пенсионные накопления, сбережения граждан, базовый актив для трансграничных платежей.

И все мы понимаем, что успех зависит от того, какой инструментарий для реализации оборота золота будет использован. Если "доморощенный дедовский", то вся система окажется громоздкой, дорогой, неэффективной и достаточно быстро рухнет.

Сегодня есть мощнейшие современные программные технологии строительства подобных проектов: с автоматизированной идентификацией клиентов, мощнейшим финансовым мониторингом, отсекающим от рынка золота мошенников всех мастей. Это полностью роботизированные финтех-платформы, работающие круглые сутки с себестоимостью проведения транзакций близкой к нулю. Они обслуживают миллионы граждан в час. Это платформы с открытыми прикладными программными интерфейсами (API), которые будут "вживлены" во все финансовые организации страны.

Искренне желаю министру экономики и финансов Акылбеку Жапарову удачи в реализации столь важного и масштабного для Кыргызстана проекта. Пусть всё получится!".


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URL: https://www.vb.kg/406887
Теги:
Акылбек Жапаров, Россия, Кыргызстан
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