В минимизации угроз из Афганистана поучаствуют и прокуратуры стран СНГ

Задачи борьбы с различными видами преступности рассмотрены на 31-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств СНГ. Оно прошло, как проинформировали в Генеральной прокуратуре РФ, в Нур-Султане, участие в нем приняли делегации генеральных прокуратур Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, а также президент Международной ассоциации прокуроров Чхоль-Кю Хван.

Глава надзорного ведомства Российской Федерации Игорь Краснов как председатель КСГП в текущем году напомнил, что 2021-й – это год 30-летия образования СНГ. И, поздравив со знаменательной датой, подчеркнул, что минувший период продемонстрировал нацеленность на укрепление традиционно дружеских отношений, взаимное уважение и стремление к координации межгосударственных усилий в построении совместно со всеми профильными структурами СНГ прочных барьеров на пути транснациональной преступности

Игорь Краснов также отметил, что мировое сообщество взволновано событиями в Афганистане. Обеспокоенность, в частности, вызывает угроза потока беженцев, активизации деятельности террористических группировок, роста незаконного оборота наркотиков через сопредельные государства. Генпрокурор России выразил уверенность, что общими усилиями членов КСГП удастся минимизировать риски, обеспечить укрепление правопорядка, защиту прав и свобод граждан государств СНГ.

На этом же заседании Краснов был переизбран председателем КГСП на следующий год. "В качестве моего первого поручения новому исполнительному секретарю я предлагаю в двухмесячный срок с участием всех наших прокуратур проработать совместные дополнительные меры по обеспечению защищенности наших территорий от проникающих из Афганистана под видом беженцев террористов, наркоторговцев и иных преступных элементов", - заявил Генпрокурор России.

В ходе заседания состоялся обмен информацией о передовых практиках работы по различным направлениям прокурорской деятельности. Особое внимание участники уделили рассмотрению вопросов о состоянии преступности на пространстве СНГ, об исполнении программ сотрудничества государств Содружества, о практике борьбы с коррупцией, работы по защите прав и свобод человека и гражданина, исполнения международных договоров в сфере противодействия преступности.

Речь шла и об усилении надзорной деятельности в области обеспечения экологической безопасности, законности в сфере оборота отходов производства и потребления, соблюдения законодательства при использовании недр, об исполнении межгосударственных программ совместных мер борьбы с преступностью, с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий.

На заседании утвержден план Координационного совета по реализации Программы сотрудничества СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021–2025 годы. Его исполнение, по словам Краснова, "обеспечит повышение защищенности государств и народов от трансграничных преступлений, включая актуальные угрозы, исходящие с территории Афганистана".

Следующее заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств СНГ планируется провести в июне 2022 года в Минске.