Исполнилось 100 лет со дня рождения дольше всех проработавшей главы МИД

Большой юбилей Сакин Бегматовой (1921-1981), она дольше всех в истории МИД Кыргызстана возглавляла внешнеполитическое ведомство – с 1963 по 1980 годы.

Малоизвестный факт: Бегматова, как руководитель одной из всесоюзных делегаций во Вьетнаме, удостоилась неожиданной похвалы самого Хо Ши Мина. Вьетнамский лидер, "дедушка Хо", дружески называл Бегматову "товарищ мусульманка" и ставил в пример ее образованность и человеческое обаяние.

Недавнее настоящее открытие профессора Ишенкуль Болджуровой и магистра политологии Жаныл Боконбаевой: они разыскали дневниковые записи министра Бегматовой во время ее командировки в штаб–квартиру ООН в Нью–Йорке. Среди деловых записей вдруг вспыхивают бегматовские стихи: "Я не знаю, что такое "независим", - Мы зависим от случайных слов и писем, От чужого невнимательного взгляда, От бездушного и черствого подхода".

Ишенкуль Болджурова и Жаныл Боконбаева опубликовали несколько насыщенных фактами работ, посвященных биографии Сакин Бегматовой. Самое интересное из этих работ VB.KG предлагает вниманию читателей.

Бегматова, согласно установленному в советское время порядку, одновременно была и заместителем председателя Совета Министров Киргизской ССР, и главой МИД.

Как доказывают Болджурова и Боконбаева, "во многих социально-экономических, культурных достижениях республики, в росте ее международного признания и авторитета во второй половине ХХ века – большая доля труда и энергии, дипломатического таланта Бегматовой".

Уже с первого года работы в должности министра иностранных дел Киргизской ССР ей поручаются ответственные поездки. В октябре 1962-го она возглавляла советскую делегацию в ГДР, а в январе 1963-го – она уже заместитель руководителя делегации СССР Юрия Андропова во Вьетнаме.

В 1964-м Бегматова участвует в работе XIX сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Журналист "Нью-Йорк геральд трибьюн" Билл Сауро писал: "В текущей сессии ГА ООН рядом с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко сидела обаятельная, приятная женщина, она здесь новый человек. Это мадам С. Бегматова. У нее длинные черные волосы. Она заместитель главы делегации Советского Союза. Оказывается, она заместитель председателя Совета Министров Киргизской ССР, из района степей Центральной Азии".

В том же году в составе советской делегации Бегматова была в Швейцарии. Перед поездкой Сакин Бегматовна самым тщательным образом изучает страну. В ее блокноте многостраничный конспект: о населении, государственном и общественном устройстве, экономике, органах власти. Она подробно записывает данные о каждом члене правительства, изучает бюджет конфедерации, вооруженные силы, политику различных партий и общественных организаций, особенно профсоюзов, молодежных и студенческих организаций, религиозную сферу страны, деятельность СМИ.

Так она готовилась всегда – перед поездкой в ту или иную страну. Доскональное изучение страны посещения, умение деликатно и к месту показать свои знания, дать четкий анализ ситуации, остроумные ответы на каверзные вопросы вызывали восхищение и уважение принимающей стороны.

Так было и в Канаде, когда она возглавляла кыргызскую делегацию на ЭКСПО-67 в Монреале, где проходили Дни Киргизской ССР в павильоне СССР. В канадской газете Gazett за 31 мая 1967 года журналист Рой Кэрвин писал, что "госпожа Бегматова после официального выступления дала остроумные ответы на все вопросы, которые не всегда были остроумны".

В сентябре 1977 года Бегматова возглавила кыргызскую делегацию на Лейпцигской ярмарке. Она открывала выставку кыргызских товаров, сопровождала Эриха Хоннекера, Вилли Штофа – тогдашних руководителей ГДР, показывала экспонаты, рассказывала о Киргизии, ее народе, великих стройках – в том числе и о Токтогульской ГЭС. Журналист Зигфрид Майскаер писал о Бегматовой: "Изящная темноволосая кыргызка, в серебристо-сером платье излучает женственность, спокойствие и приятное самосознание, как это свойственно людям, обладающим богатым жизненным опытом и богатыми знаниями и образованием".

Сакин Бегматовна не раз говорила о том, что "самое лучшее в жизни женщин моего поколения является то, что мы родились после образования советской власти. Раньше женщина у нас была не больше, чем тень. Слушать и служить – это было содержанием и проклятием ее жизни".

В Дели, где открылась региональная конференция по подготовке к всемирной конференции в рамках "Десятилетия ООН в поддержку женщин: равенство, развитие, мир", она, как руководитель советской делегации, выступила с речью, в которой рассказала о больших достижениях в решении женского вопроса в СССР и, в частности в Киргизии. "В СССР, – говорила она, – отменены все законы, ограничивающие женщин в правах с мужчиной, введена равная оплата труда. За короткий срок ликвидирована массовая неграмотность среди женщин, решены задачи их широкого вовлечения в общественное производство, а также в управление государством. Женщины заняли достойное место в обществе, стали играть активную роль в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны".

Талант дипломата, организатора были заме-

чены руководством СССР. В 1969-м ее назначают руководителем советской делегации в третьем комитете XXIV сессии Генассамблеи ООН, одном из сложнейших комитетов сессии – рассматривающем в течение нескольких месяцев вопросы идеологического и гуманитарного направления. Большая дискуссия была по формулировкам. Так, делегации США и Великобритании выступили против использования термина "неонацизм" в резолюции сессии. Руководителю советской делегации пришлось провести большое количество консультаций с делегациями социалистических стран и других стран-участниц, чтобы убедить их поддержать использование этого важного термина в резолюции. С небольшим перевесом в поименном голосовании победила позиция СССР.

Бегматова очень активно выступала на всех заседаниях Комитета. Как подчеркивает профессор Болджурова, "подробный 26-страничный отчет о работе Комитета и всей XXIV cессии Генеральной Ассамблеи ООН, написанный ею весьма талантливо, очень грамотно, с изложением истории создания и строительства ООН и колоритным описанием "старожилов" ООН из различных стран и сейчас вызывает неподдельный интерес. От ее острого взгляда ничего не скрыто, она в гуще событий, беседует со многими участниками сессии".

Сакин Бегматова, которая родилась в бедной крестьянской семье пережила все тяготы сиротства и бедности. Многодетная семья выжила только благодаря неустанному труду и помощи колхоза. Стремление к знаниям привело ее во Фрунзенское педагогическое училище. По совместительству она работала диктором Киргизского радио - первой киргизкой-диктором! В свои 17 лет за достижения в работе была награждена Почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР.

Гулюм Малабаева – подруга Бегматовой (долгие годы проработавшая заместителем министра легкой промышленности), воспоминала: "Нам тогда было нелегко, недоставало педагогов и учебников, с едой было поначалу неважно. Мы с Сакин разрезали один головной платок на двоих... Но это все частности, самое главное – мы старались хорошо учиться. Моя подруга была одна из первых в учебе. Да и потом это стало принципом ее жизни – все делать "на отлично"

По окончании учебы Бегматова несколько лет учительствует в Токтогульском районе. В 1941-м она – начальник отдела кадров Наркомата пищевой промышленности. В годы войны ей поручают важный участок – заместителя директора пенько-джутовой фабрики.

Организаторские способности молодого руководителя были замечены и в 1949-м ей поручили заведовать женотделом Фрунзенского горкома Компартии Киргизии. В 1952-м ее назначают заместителем министра финансов. В 1959-м Бегматова с отличием заканчивает Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, а с 1961-го становится заместителем председателя Совета Министров Киргизской ССР.

Изучение архивных материалов постоянно наводило профессора Болджурову на мысль, что Бегматову больше знали и ценили в Москве, чем во Фрунзе.

Так, Бегматову связывала многолетняя и нежная дружба с выдающимся дипломатом ХХ века, как его называли "колоссом советской дипломатии", единственным Героем Социалистического труда в сфере дипломатической службы, Анатолием Добрыниным. Посол СССР в США, он проработал с шестью президентами США с 1962 по 1986 годы.

Анатолий Федорович и его супруга Ирина Николаевна с большим уважением, дружески и нежно относились к Сакин Бегматовой. Она не раз гостила у них как в Москве, так и в резиденции посла СССР в США.

Многолетняя дружба связывала Бегматову и с министром иностранных дел России, позже послом СССР в Пакистане и Турции Алексеем Алексеевичем Родионовым.

О Бегматовой как руководителе очень высоко отзывался академик Руальд Сагдеев – специалист в области космической науки. В Кыргызстане Бегматова курировала научные исследования, в том числе известное в советское время Особое конструкторское бюро Института космических исследований АН СССР.

И в заключение – еще одно из сохранившихся в бумагах Сакин Бегматовой стихотворений, найденных профессором Болджуровой. Эти строки свидетельствует о ярком поэтическом таланте Бегматовой: "На закате в саду заброшенном На прощанье мне руку пожми. Все, что было у нас хорошего, Ты в дорогу с собой возьми. Мало толку в тоске и жалости. Не бери их с собою в путь, И в походе, прошу, пожалуйста, Если можешь веселым будь".